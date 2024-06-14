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Цены на нефть эталонных марок перешли к росту днем в пятницу. Ранее на этой неделе министерство энергетики США повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 140 тыс. б/с - до 102,98 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что в этом году рост спроса... Ранее на этой неделе министерство энергетики США повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 140 тыс. б/с - до 102,98 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что в этом году рост спроса... читать дальше

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Валовой внешний долг Белоруссии на 1 апреля 2024 года составил $36,38 млрд (51,1% ВВП), сократившись за первый квартал на 1,4%, говорится в статотчете Национального банка страны (НББ). За четвертый квартал прошлого года внешний долг вырос на 0,6% после снижения на 0,5% в третьем... читать дальше

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В понедельник, 17 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 63 выпускам облигаций на общую сумму 7,19 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 17 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В понедельник, 17 июня, ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций на общую сумму 18,83 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Рост промпроизводства в РФ в мае 2024 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 2,9% в годовом выражении, месячная инфляция - 0,5%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в мае, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих... читать дальше

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Инфляционные ожидания британцев на ближайшую перспективу опустились до минимума почти за три года, что говорит о возвращении к средним по историческим меркам уровням, пишет Financial Times. В мае жители Великобритании в среднем ожидали, что в последующие 12 месяцев... В мае жители Великобритании в среднем ожидали, что в последующие 12 месяцев... читать дальше

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Продажи автомобилей в Китае в мае увеличились на 1,5% относительно того же месяца прошлого года и составили 2,417 млн, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). За пять месяцев текущего года в стране было реализовано около 11,5 млн машин, что на 8,3%... За пять месяцев текущего года в стране было реализовано около 11,5 млн машин, что на 8,3%... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в мае 2024 года увеличилась на 136,0 млрд рублей, или на 0,5%, до 26 трлн 774,6 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России. Годовые темпы роста денежной базы на 1 июня 2024 года замедлились до 10,6% с 16,7% на 1 мая. В... В... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,28 пункта (0,513%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3187,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3187,97 (+0,51%) пункта, минимальное - 3160,4... читать дальше

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Азиатские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики, при этом рынки акций Японии, Южной Кореи и материкового Китая выросли. Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне - в диапазоне от 0% до 0,1% годовых. Это совпало с... Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне - в диапазоне от 0% до 0,1% годовых. Это совпало с... читать дальше

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Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в мае увеличился до 950 млрд юаней ($130,9 млрд) по сравнению с 730 млрд юаней в предыдущий месяц, говорится в отчете Народного банка Китая. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 1,3 трлн юаней, сообщает... читать дальше

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Банк России увеличил вдвое максимальный лимит на пятницу по операциям "валютный своп" - с 10 млрд до 20 млрд юаней, следует из материалов на сайте регулятора. Накануне, 13 июня, объем операций с ЦБ по валютным свопам в юанях составил 14,2 млрд юаней (174,2 млрд... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы продолжают снижаться в пятницу, завершая неделю в минусе. Давление на рынки по-прежнему оказывает политическая напряженность во Франции. Трейдеры опасаются потенциальной победы партии Марин Ле Пен "Национальное... Давление на рынки по-прежнему оказывает политическая напряженность во Франции. Трейдеры опасаются потенциальной победы партии Марин Ле Пен "Национальное... читать дальше

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Рыбаки РФ к 11 июня выловили 2,269 млн тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 1,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 1,722 млн тонн, что на 3,5% больше... В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 1,722 млн тонн, что на 3,5% больше... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин назвал воровством заморозку российских активов на Западе, заявил, что эти действия не останутся безнаказанными. "Страны Запада заморозили часть российских активов и валютных резервов. Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то... "Страны Запада заморозили часть российских активов и валютных резервов. Теперь думают над тем, как подвести хоть какую-то... читать дальше

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