.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 88,208 руб., курс евро - в размере 94,8324 руб.
.
14 июня 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 88,208 руб., курс евро - в размере 94,8324 руб.
|0
13 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 88,208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 81,34 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 94,8324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 90,67 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
15 июня 2024 года 17:47
Кабинет министров Киргизии утвердил положение о выплате вкладов, сделанных в СССР, сообщает в субботу пресс-служба киргизского кабмина. "Решением кабмина утвержден порядок условий выплаты сумм гарантированных сбережений", - сообщили в пресс-службе. По ее данным,... читать дальше
.15 июня 2024 года 17:05
Россия и КНР активно развивают партнерство во многих сферах, в том числе в области торговли продовольствием. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем в 2023 году вырос на 36%. Китай является крупнейшим покупателем российской продукции АПК, на него приходится 18% от... читать дальше
.15 июня 2024 года 16:09
Экспорт фруктов из Армении в Россию с 1 января по 10 июня 2024 года вырос в 2,1 раза к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщил вчера министр экономики Армении Геворг Папоян на пресс-конференции.. По его словам, если в 2023 году речь шла об экспорте в том... читать дальше
.15 июня 2024 года 15:23
Положительное сальдо внешнеторгового баланса Казахстана в январе-апреле 2024 года составило $7,816 млрд, что на 18,4% больше уровня января-апреля 2023 года, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. Внешнеторговый оборот... читать дальше
.15 июня 2024 года 14:43
За пять лет выбросы углекислого газа в столице сократились на 130 тыс. тонн благодаря электробусам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "За пять с лишним лет благодаря электробусам выбросы углекислого газа сократились на 130 тыс. тонн (...) Один электробус сокращает выбросы СО2... читать дальше
.15 июня 2024 года 14:02
Российский союз экспортеров зерна, начавший 17 мая публикацию консенсус-прогнозов по сбору зерна в этом году и экспорту в новом сезоне (начнётся 1 июля 2024 года), к 14 июня снизил оценку экспорта пшеницы на 14,7%. Как сообщается в телеграм-канале союза, новый... читать дальше
.15 июня 2024 года 13:06
ВТБ с 17 июня временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита, рассказал "Интерфаксу" источник на банковском рынке. В пресс-службе ВТБ подтвердили эту информацию. Банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах.... читать дальше
.15 июня 2024 года 12:05
Урожай бахчевых культур в организованном секторе РФ в этом году может составить 652 тыс. тонн, что почти на 10 тыс. тонн больше, чем в 2023 году (641,8 тыс. тонн), сообщает Минсельхоз. Традиционным лидером по их производству является Астраханская область - более 40% от... читать дальше
.15 июня 2024 года 11:43
Текущий статус готовности газоперерабатывающего комплекса, который входит в КПЭГ (ГПК КПЭГ), составляет 32,3%, сообщил "Газпром" по итогам совещания о ходе строительства Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в районе Усть-Луги. Совещание на площадке строительства... читать дальше
.15 июня 2024 года 11:05
Президент РФ Владимир Путин разрешил АО "Лучшее решение" (Москва) приобрести 100% угледобывающего АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" ("Кузнецкинвестстрой", Кемеровская область) у итальянской Coeclerici Group. "Разрешить совершение АО "Лучшее решение"... читать дальше
.15 июня 2024 года 10:43
Инвестиции российских компаний в оборудование для переработки пластмасс в 2023 году достигли $770 млн
Инвестиции российских компаний в оборудование для переработки пластмасс в 2023 году составили $770 млн, сообщил со ссылкой на агентство Plastinfo президент Союза переработчиков пластмасс (СПП), вице-президент Российского союза химиков (РСХ) Михаил Кацевман. "Мы активно... читать дальше
.15 июня 2024 года 10:16
Розничные цены на картофель в РФ начнут снижаться в августе-сентябре, прогнозирует Минсельхоз. "Сейчас, в преддверии массовой уборки нового урожая, на рынке преобладает импортный картофель, цены на который зависят от ряда факторов, в том числе курса валют и логистики.... читать дальше
.15 июня 2024 года 09:52
Объем жилищного строительства в России в мае 2024 года составил 7 млн 147,9 тыс. кв. м, что на 0,5% меньше, чем в мае 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-май 2024 года объем жилищного строительства в стране составил 43 млн 778,7... читать дальше
.15 июня 2024 года 09:26
Минфин РФ утвердил минимальные цены на водку, коньяк и бренди. Они будут действовать с 1 июня этого года по 31 декабря 2026 года. Согласно приказу, размещенном на официальном портале правовой информации, минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 0,5 литра,... читать дальше
.15 июня 2024 года 09:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 89,0658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,78 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 95,1514 руб. По сравнению с...
.14 июня 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 июня выросла на 1,92% и составила 58898,943 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58898,943 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1111,990 млрд руб., или на...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.