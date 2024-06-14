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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 88,208 руб., курс евро - в размере 94,8324 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае составила 0,74%
Рост потребительских цен в мае ускорился до 0,74% после повышения на 0,5% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,30% после 7,84% в апреле. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
Медиарейтинг банков за май 2024 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за май 2024 года. В мае 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 5,4%
ВВП РФ в 1-м квартале 2024 г. увеличился на 5,4% по сравнению с 1-м кварталом 2023 года, опубликовал Росстат первую оценку динамики ВВП, которая совпала с предварительными расчетами. Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в 1-м квартале 2024 года...
 
На вывоз дизтоплива из России могут снова ввести временный запрет
В правительстве вернулись к обсуждению идеи временного запрета на вывоз из страны дизельного топлива. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника, знакомых с ходом консультаций в кабмине. Речь идет о том, чтобы перекрыть возможность вывозить...
 
14 июня 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 88,208 руб., курс евро - в размере 94,8324 руб.

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13 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 88,208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 81,34 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 94,8324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 90,67 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
15 июня 2024 года 17:47
В Киргизии утвердили порядок выплаты сделанных в СССР вкладов
Кабинет министров Киргизии утвердил положение о выплате вкладов, сделанных в СССР, сообщает в субботу пресс-служба киргизского кабмина. "Решением кабмина утвержден порядок условий выплаты сумм гарантированных сбережений", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным,...    читать дальше
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15 июня 2024 года 17:05
Товарооборот продукции АПК между Россией и Китаем увеличился на 36%
Россия и КНР активно развивают партнерство во многих сферах, в том числе в области торговли продовольствием. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем в 2023 году вырос на 36%. Китай является крупнейшим покупателем российской продукции АПК, на него приходится 18% от...    читать дальше
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15 июня 2024 года 16:09
Экспорт фруктов из Армении в Россию с начала года вырос в 2,1 раза
Экспорт фруктов из Армении в Россию с 1 января по 10 июня 2024 года вырос в 2,1 раза к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщил вчера министр экономики Армении Геворг Папоян на пресс-конференции..

По его словам, если в 2023 году речь шла об экспорте в том...    читать дальше
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15 июня 2024 года 15:23
Профицит внешней торговли Казахстана в январе-апреле увеличился на 18,4%
Положительное сальдо внешнеторгового баланса Казахстана в январе-апреле 2024 года составило $7,816 млрд, что на 18,4% больше уровня января-апреля 2023 года, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Внешнеторговый оборот...    читать дальше
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15 июня 2024 года 14:43
Выбросы углекислого газа в Москве снизились благодаря электробусам
За пять лет выбросы углекислого газа в столице сократились на 130 тыс. тонн благодаря электробусам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "За пять с лишним лет благодаря электробусам выбросы углекислого газа сократились на 130 тыс. тонн (...) Один электробус сокращает выбросы СО2...    читать дальше
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15 июня 2024 года 14:02
Союз экспортеров зерна снизил прогноз по отгрузкам пшеницы в новом сезоне на 14,7%
Российский союз экспортеров зерна, начавший 17 мая публикацию консенсус-прогнозов по сбору зерна в этом году и экспорту в новом сезоне (начнётся 1 июля 2024 года), к 14 июня снизил оценку экспорта пшеницы на 14,7%.

Как сообщается в телеграм-канале союза, новый...    читать дальше
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15 июня 2024 года 13:06
ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита
ВТБ с 17 июня временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита, рассказал "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

В пресс-службе ВТБ подтвердили эту информацию. Банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах....    читать дальше
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15 июня 2024 года 12:05
Урожай бахчевых культур в РФ в этом году может составить 652 тыс. тонн
Урожай бахчевых культур в организованном секторе РФ в этом году может составить 652 тыс. тонн, что почти на 10 тыс. тонн больше, чем в 2023 году (641,8 тыс. тонн), сообщает Минсельхоз.

Традиционным лидером по их производству является Астраханская область - более 40% от...    читать дальше
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15 июня 2024 года 11:43
Готовность газоперерабатывающего комплекса в составе газового проекта в Усть-Луге составляет 32,3%
Текущий статус готовности газоперерабатывающего комплекса, который входит в КПЭГ (ГПК КПЭГ), составляет 32,3%, сообщил "Газпром" по итогам совещания о ходе строительства Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в районе Усть-Луги. Совещание на площадке строительства...    читать дальше
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15 июня 2024 года 11:05
Московской компании разрешили купить у Coeclerici угледобывающий актив в Кузбассе
Президент РФ Владимир Путин разрешил АО "Лучшее решение" (Москва) приобрести 100% угледобывающего АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" ("Кузнецкинвестстрой", Кемеровская область) у итальянской Coeclerici Group.

"Разрешить совершение АО "Лучшее решение"...    читать дальше
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15 июня 2024 года 10:43
Инвестиции российских компаний в оборудование для переработки пластмасс в 2023 году достигли $770 млн
Инвестиции российских компаний в оборудование для переработки пластмасс в 2023 году составили $770 млн, сообщил со ссылкой на агентство Plastinfo президент Союза переработчиков пластмасс (СПП), вице-президент Российского союза химиков (РСХ) Михаил Кацевман.

"Мы активно...    читать дальше
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15 июня 2024 года 10:16
Розничные цены на картофель начнут снижаться в августе-сентябре - Минсельхоз
Розничные цены на картофель в РФ начнут снижаться в августе-сентябре, прогнозирует Минсельхоз.

"Сейчас, в преддверии массовой уборки нового урожая, на рынке преобладает импортный картофель, цены на который зависят от ряда факторов, в том числе курса валют и логистики....    читать дальше
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15 июня 2024 года 09:52
Жилищное строительство за январь-май выросло на 1,3% - Росстат
Объем жилищного строительства в России в мае 2024 года составил 7 млн 147,9 тыс. кв. м, что на 0,5% меньше, чем в мае 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За январь-май 2024 года объем жилищного строительства в стране составил 43 млн 778,7...    читать дальше
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15 июня 2024 года 09:26
Минимальная розничная цена на водку с июля повысится до 299 руб. за 0,5 литра
Минфин РФ утвердил минимальные цены на водку, коньяк и бренди. Они будут действовать с 1 июня этого года по 31 декабря 2026 года.

Согласно приказу, размещенном на официальном портале правовой информации, минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 0,5 литра,...    читать дальше
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15 июня 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 июня в размере 89,0658 руб., евро - 95,1514 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 89,0658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,78 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 95,1514 руб. По сравнению с...
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14 июня 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 июня выросла на 1,92% и составила 58898,943 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58898,943 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1111,990 млрд руб., или на...
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