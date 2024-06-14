ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 88,208 руб., курс евро - в размере 94,8324 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 94,8324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 90,67 коп.

13 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 88,208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 81,34 коп.

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Кабинет министров Киргизии утвердил положение о выплате вкладов, сделанных в СССР, сообщает в субботу пресс-служба киргизского кабмина. "Решением кабмина утвержден порядок условий выплаты сумм гарантированных сбережений", - сообщили в пресс-службе. По ее данным,... По ее данным,... читать дальше

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Россия и КНР активно развивают партнерство во многих сферах, в том числе в области торговли продовольствием. Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем в 2023 году вырос на 36%. Китай является крупнейшим покупателем российской продукции АПК, на него приходится 18% от... читать дальше

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Экспорт фруктов из Армении в Россию с 1 января по 10 июня 2024 года вырос в 2,1 раза к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщил вчера министр экономики Армении Геворг Папоян на пресс-конференции.. По его словам, если в 2023 году речь шла об экспорте в том... По его словам, если в 2023 году речь шла об экспорте в том... читать дальше

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Положительное сальдо внешнеторгового баланса Казахстана в январе-апреле 2024 года составило $7,816 млрд, что на 18,4% больше уровня января-апреля 2023 года, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. Внешнеторговый оборот... Внешнеторговый оборот... читать дальше

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За пять лет выбросы углекислого газа в столице сократились на 130 тыс. тонн благодаря электробусам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "За пять с лишним лет благодаря электробусам выбросы углекислого газа сократились на 130 тыс. тонн (...) Один электробус сокращает выбросы СО2... читать дальше

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Российский союз экспортеров зерна, начавший 17 мая публикацию консенсус-прогнозов по сбору зерна в этом году и экспорту в новом сезоне (начнётся 1 июля 2024 года), к 14 июня снизил оценку экспорта пшеницы на 14,7%. Как сообщается в телеграм-канале союза, новый... Как сообщается в телеграм-канале союза, новый... читать дальше

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ВТБ с 17 июня временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита, рассказал "Интерфаксу" источник на банковском рынке. В пресс-службе ВТБ подтвердили эту информацию. Банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах.... В пресс-службе ВТБ подтвердили эту информацию. Банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах.... читать дальше

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Урожай бахчевых культур в организованном секторе РФ в этом году может составить 652 тыс. тонн, что почти на 10 тыс. тонн больше, чем в 2023 году (641,8 тыс. тонн), сообщает Минсельхоз. Традиционным лидером по их производству является Астраханская область - более 40% от... Традиционным лидером по их производству является Астраханская область - более 40% от... читать дальше

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Текущий статус готовности газоперерабатывающего комплекса, который входит в КПЭГ (ГПК КПЭГ), составляет 32,3%, сообщил "Газпром" по итогам совещания о ходе строительства Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в районе Усть-Луги. Совещание на площадке строительства... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин разрешил АО "Лучшее решение" (Москва) приобрести 100% угледобывающего АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" ("Кузнецкинвестстрой", Кемеровская область) у итальянской Coeclerici Group. "Разрешить совершение АО "Лучшее решение"... "Разрешить совершение АО "Лучшее решение"... читать дальше

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Инвестиции российских компаний в оборудование для переработки пластмасс в 2023 году составили $770 млн, сообщил со ссылкой на агентство Plastinfo президент Союза переработчиков пластмасс (СПП), вице-президент Российского союза химиков (РСХ) Михаил Кацевман. "Мы активно... "Мы активно... читать дальше

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Розничные цены на картофель в РФ начнут снижаться в августе-сентябре, прогнозирует Минсельхоз. "Сейчас, в преддверии массовой уборки нового урожая, на рынке преобладает импортный картофель, цены на который зависят от ряда факторов, в том числе курса валют и логистики.... "Сейчас, в преддверии массовой уборки нового урожая, на рынке преобладает импортный картофель, цены на который зависят от ряда факторов, в том числе курса валют и логистики.... читать дальше

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Объем жилищного строительства в России в мае 2024 года составил 7 млн 147,9 тыс. кв. м, что на 0,5% меньше, чем в мае 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-май 2024 года объем жилищного строительства в стране составил 43 млн 778,7... За январь-май 2024 года объем жилищного строительства в стране составил 43 млн 778,7... читать дальше

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Минфин РФ утвердил минимальные цены на водку, коньяк и бренди. Они будут действовать с 1 июня этого года по 31 декабря 2026 года. Согласно приказу, размещенном на официальном портале правовой информации, минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 0,5 литра,... Согласно приказу, размещенном на официальном портале правовой информации, минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 0,5 литра,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 89,0658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,78 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 95,1514 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 95,1514 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58898,943 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1111,990 млрд руб., или на...

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