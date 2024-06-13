13 июня 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|апрель 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 июня
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|май 2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 мая по 01 июня
Это автоматическое сообщение.
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13 июня 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 57786,953 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 779,071 млрд руб., или на...
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13 июня 2024 года 18:59
Российский фондовый рынок по итогам торгов отыграл все утренние потери (на старте торгов рынок обвалился на 4% на фоне эмоциональных распродаж из-за новых антироссийских санкций США и Великобритании), внешние рынки капитала демонстрировали смешанные сигналы, вернулась к росту... читать дальше
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13 июня 2024 года 18:48
РФ в июне этого года может экспортировать до 4 млн тонн пшеницы, что станет рекордом для этого месяца, сообщает "СовЭкон".
В июне прошлого года экспорт составил 3,6 млн тонн. "Россия активно экспортирует пшеницу в конце сезона, однако в долгосрочной перспективе отгрузки... читать дальше
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13 июня 2024 года 18:39
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет по пути усложнения условий въезда и работы для иностранных ученых и других высококвалифицированных специалистов, и пообещал, что упрощение бюрократических процедур в миграционной сфере будет продолжено.
"Что... читать дальше
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13 июня 2024 года 18:28
Благодаря прямым рейсам Oman Air существовал небольшой, но стабильный турпоток из России в Оман, после отмены полетной программы сохранить прошлогодние объемы не получится, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Как сообщает в четверг... читать дальше
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13 июня 2024 года 18:06
Цены на нефть эталонных марок перешли к росту после выхода статданных.
Цены производителей в США (индекс PPI) в мае снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали... читать дальше
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13 июня 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,78 коп. и составил 12,0432 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,841 руб., максимальный - 12,398 руб. Было заключено 38612 сделок. Объем торгов составил 74330,98...
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13 июня 2024 года 17:55
Аналитики Citigroup сохраняют прогноз на 2025 год для цены нефти марки Brent в диапазоне $55-60 за баррель.
Также они по-прежнему ожидают, что в ближайшие три месяца нефть будет стоить около $82 за баррель. Это близко к текущим рыночным котировкам, отмечает... читать дальше
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13 июня 2024 года 17:48
Президент РФ Владимир Путин продлил действие указа О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты" до 31 декабря 2024 года, говорится в... читать дальше
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13 июня 2024 года 17:40
Объемы выпуска облигаций, обеспеченных пулами кредитных активов (collateralized loan obligations, CLO), в Европе в январе-мае превысили 22,7 млрд евро, пишет Financial Times со ссылкой на данные Bank of America.
Если такие темпы сохранятся, годовой показатель обновит... читать дальше
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13 июня 2024 года 17:32
В Госдуму внесён проект закона, нацеленный на сокращение возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи.
Авторами стали депутаты Госдумы Василий Пискарев и Антон Горелкин.
Проект закона предусматривает,... читать дальше
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13 июня 2024 года 17:14
ЦБ РФ с 14 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6597,13 (+1,7) руб./грамм; на серебро - 83,32 (-1,63) руб./грамм; на платину - 2753,71 (-25,39) руб./грамм; на палладий - 2611,91 (+1,67) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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13 июня 2024 года 17:08
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 94,8324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 90,67 коп.
Это автоматическое сообщение.
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13 июня 2024 года 17:08
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 88,208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 81,34 коп.
Это автоматическое сообщение.
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13 июня 2024 года 17:07
3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-727 на 76 млрд 805,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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13 июня 2024 года 17:00
Американские фондовые индексы начали торги в четверг разнонаправленными изменениями.
Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск опустился на 0,5% и составлял 38512,07 пункта.
Standard & Poor's 500 к этому времени вырос на 0,2% - до 5431,73... читать дальше
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