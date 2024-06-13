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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 89,0214 руб., евро - 95,7391 руб.
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13 июня 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 89,0214 руб., евро - 95,7391 руб.
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12 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 89,0214 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,70 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 95,7391 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,24 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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