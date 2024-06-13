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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 89,0214 руб., евро - 95,7391 руб.
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13 июня 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июня в размере 89,0214 руб., евро - 95,7391 руб.

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12 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 89,0214 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,70 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 95,7391 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,24 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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"Что...    читать дальше
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13 июня 2024 года 17:55
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Если такие темпы сохранятся, годовой показатель обновит...    читать дальше
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13 июня 2024 года 17:32
Проект закона об ужесточении условий покупки в РФ SIM-карт для иностранцев внесен в Госдуму
В Госдуму внесён проект закона, нацеленный на сокращение возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи.

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Проект закона предусматривает,...    читать дальше
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Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 июня
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Это автоматическое сообщение.
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13 июня 2024 года 17:08
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 94,8324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 90,67 коп.

Это автоматическое сообщение.
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13 июня 2024 года 17:08
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 июня в размере 88,208 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 88,208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 81,34 коп.

Это автоматическое сообщение.
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13 июня 2024 года 17:07
ВТБ разместил 30,7% выпуска однодневных бондов серии КС-4-727 на 76,8 млрд рублей
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Таким образом, банк...    читать дальше
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13 июня 2024 года 17:00
Фондовые индексы США меняются разнонаправленно в начале торгов
Американские фондовые индексы начали торги в четверг разнонаправленными изменениями.

Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск опустился на 0,5% и составлял 38512,07 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени вырос на 0,2% - до 5431,73...    читать дальше
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