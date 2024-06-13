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Главная  /  Все новости  /  Запасы нефти в США выросли за период с 31 мая по 7 июня на 3730 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2566 тыс. баррелей
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13 июня 2024 года 06:01

Запасы нефти в США выросли за период с 31 мая по 7 июня на 3730 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2566 тыс. баррелей

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13 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3730 тыс. баррелей - до 459,652 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2566 тыс. баррелей и составили 233,512 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 881 тыс. баррелей, достигнув 123,366 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 2147 тыс. баррелей.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    США,  Нефть,  Запасы

 
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