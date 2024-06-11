Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,0255 руб.

Минимальный курс доллара США составил 88,55 руб., максимальный - 89,3125 руб. Было заключено 13553 сделки. Объем торгов составил 66197,12 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,1025 руб. за доллар США.

11 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,16 коп. и составил 89,0255 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58566,024 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 926,250 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,24 коп. и составил 12,2305 руб. Минимальный курс юаня составил 12,167 руб., максимальный - 12,2605 руб. Было заключено 47273 сделки. Объем торгов составил 105468,68... Минимальный курс юаня составил 12,167 руб., максимальный - 12,2605 руб. Было заключено 47273 сделки. Объем торгов составил 105468,68...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,65 коп. и составил 95,7107 руб. Минимальный курс евро составил 95,3725 руб., максимальный - 96,0325 руб. Было заключено 7634 сделки. Объем торгов составил 25055,82... Минимальный курс евро составил 95,3725 руб., максимальный - 96,0325 руб. Было заключено 7634 сделки. Объем торгов составил 25055,82...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,16 коп. и составил 89,0255 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,55 руб., максимальный - 89,3125 руб. Было заключено 13553 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,55 руб., максимальный - 89,3125 руб. Было заключено 13553 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в миноре, завершил вторник снижением индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,31% и составил 3171,1 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,31% и составил 3171,1 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,01% - до 1119,51 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,01% - до 1119,51 пункта. Европейские фондовые индикаторы... Европейские фондовые индикаторы... читать дальше

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В июне цены на уран на фоне ослабления опасений по поводу ограниченности поставок упали ниже $85 за фунт, минимального уровня в 2024 г., сообщило издание Trading Economics. Минэнерго США одобрило выделение $2,7 млрд на инвестиции в конверсию и обогащение урана внутри... Минэнерго США одобрило выделение $2,7 млрд на инвестиции в конверсию и обогащение урана внутри... читать дальше

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AGR Automotive Group (ООО "АГР") в мае 2024 года выпустила 2,8 тыс. автомобилей под брендом Solaris, сообщает пресс-служба компании. Производство модельного ряда Solaris на ООО "Автомобильный завод АГР" (Петербург, ранее ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"), как... Производство модельного ряда Solaris на ООО "Автомобильный завод АГР" (Петербург, ранее ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"), как... читать дальше

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Розничные инвесторы в мае были нетто-покупателями акций на российском рынке, приобретя их на сумму 11,7 млрд рублей, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков". В апреле и марте нетто-продажи розничных инвесторов на рынке акций составляли 2,8 млрд... В апреле и марте нетто-продажи розничных инвесторов на рынке акций составляли 2,8 млрд... читать дальше

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Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в мае по-прежнему были основными покупателями на первичном рынке ОФЗ, их доля выросла до 68,2% всех размещений, доля прочих банков снизилась до 5,2%, сообщается в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте ЦБ... читать дальше

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Совет директоров General Motors утвердил программу выкупа акций компании на сумму до $6 млрд, сообщается в пресс-релизе американского автопроизводителя. "Инвестиции GM в бренды и продуктовый портфель за последние несколько лет, а также операционная дисциплина компании... "Инвестиции GM в бренды и продуктовый портфель за последние несколько лет, а также операционная дисциплина компании... читать дальше

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Россия за 4 месяца т.г. поставила в Китай почти 3,2 млн тонн продукции АПК, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на данные ГТУ КНР. В стоимостном выражении поставки превысили $2,6 млрд. Как... Как... читать дальше

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В мае крупнейшие российские экспортеры увеличили продажу валюты к апрелю на 13% - до $14,9 млрд, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России. Среднедневная продажа в мае выросла на 18% и составили $743 млн. Отношение чистых продаж... Отношение чистых продаж... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,29 коп. и составил 12,221 руб. Минимальный курс юаня составил 12,1585 руб., максимальный - 12,25 руб. Было заключено 20707 сделок. Объем торгов составил 54224,59 млн... Минимальный курс юаня составил 12,1585 руб., максимальный - 12,25 руб. Было заключено 20707 сделок. Объем торгов составил 54224,59 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,28 коп. и составил 88,9519 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,4925 руб., максимальный - 89,23 руб. Было заключено 8430 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,4925 руб., максимальный - 89,23 руб. Было заключено 8430 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Доля юаня в структуре биржевого валютного рынка РФ в мае в очередной раз обновила максимум, достигнув 53,6%, на внебиржевом рынке она выросла до 39,2%, сообщается в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте ЦБ РФ. При этом доля "токсичных" валют... При этом доля "токсичных" валют... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) по итогам очередного двухдневного заседания, вероятно, сохранит базовую процентную ставку в текущем диапазоне 5,25-5,5% годовых. Трейдеры будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова главы Федрезерва... Трейдеры будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова главы Федрезерва... читать дальше

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