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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,221 руб.
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11 июня 2024 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,221 руб.

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11 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,29 коп. и составил 12,221 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,1585 руб., максимальный - 12,25 руб. Было заключено 20707 сделок. Объем торгов составил 54224,59 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,23 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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