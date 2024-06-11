Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 июня

11 июня. FINMARKET.RU -РФ с 12 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6595,43 (-16,31) руб./грамм; на серебро - 84,95 (-1,65) руб./грамм; на платину - 2779,1 (-27,77) руб./грамм; на палладий - 2610,24 (-13,51) руб./грамм.

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Минск надеется на вступление Белоруссии в БРИКС после предстоящего саммита объединения в Казани, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник. "Беларусь полностью разделяет цели и подходы БРИКС относительно формирования нового справедливого, подлинно... "Беларусь полностью разделяет цели и подходы БРИКС относительно формирования нового справедливого, подлинно... читать дальше

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Адресная господдержка российских фермеров в этом году составит порядка 15 млрд рублей, сообщает Минсельхоз по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. На ней были обсуждены вопросы развития фермерства и кооперации, а также... На ней были обсуждены вопросы развития фермерства и кооперации, а также... читать дальше

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Торги во вторник американские фондовые индексы начали снижением в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы. Dow Jones Industrial Average к 17:08 мск опустился на 0,9% и составлял 38535,25 пункта. Значение Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшилось... Dow Jones Industrial Average к 17:08 мск опустился на 0,9% и составлял 38535,25 пункта. Значение Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшилось... читать дальше

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Всемирный банк (ВБ) повысил прогнозы роста ВВП России на 2024 и 2025 годы. Согласно новым прогнозам, российская экономика увеличится на 2,9% в текущем году, на 1,4% в следующем году и на 1,1% в 2026 году, говорится в июньском докладе ВБ "Global Economic... Согласно новым прогнозам, российская экономика увеличится на 2,9% в текущем году, на 1,4% в следующем году и на 1,1% в 2026 году, говорится в июньском докладе ВБ "Global Economic... читать дальше

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Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проекты законов, расширяющие критерии для признания организаций нежелательными в РФ и об ответственности за участие в них. Так, законопроект 549382-8 предусматривает возможность признавать нежелательными в РФ... Так, законопроект 549382-8 предусматривает возможность признавать нежелательными в РФ... читать дальше

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1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-726 на 75 млрд 378 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит в закон о промышленной политике понятие инжиниринговых услуг в области промышленного дизайна, Минпромторг будет вести реестр компаний в данной сфере, прописываются меры возможной государственной поддержки. Документ... читать дальше

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Посевы озимых культур в РФ пострадали от заморозков почти на 30% площадей, сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции во вторник в Москве. "По озимым пострадали от 15% до 25-30% площадей. Ростовский губернатор, в частности,... "По озимым пострадали от 15% до 25-30% площадей. Ростовский губернатор, в частности,... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6595,43 (-16,31) руб./грамм; на серебро - 84,95 (-1,65) руб./грамм; на платину - 2779,1 (-27,77) руб./грамм; на палладий - 2610,24 (-13,51) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Страны Балтии 8 февраля 2025 года отключат свои электросистемы от единой системы с Россией и Белоруссией, а с 9 февраля подключатся к европейской электросети. "Длившийся около 20 лет процесс десинхронизации завершится после того, как операторы электроэнергетических... "Длившийся около 20 лет процесс десинхронизации завершится после того, как операторы электроэнергетических... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении административной ответственности за уклонение от получения в прямое владение акций и долей в экономически значимых организациях (ЭЗО) для их российских бенефициаров, которые сейчас распоряжаются ими через иностранные... читать дальше

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ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть на 2024 год в 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с и еще на 1,85 млн б/с в 2025 году - до 106,31 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. При этом в 1-м квартале 2024 года спрос скорректирован... При этом в 1-м квартале 2024 года спрос скорректирован... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,91 пункта (0,594%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3162,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3191,02 (+0,32%) пункта,... читать дальше

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Глобальные расходы на рекламу в 2024 году увеличатся на 7,8% и составят $989,8 млрд, без учета политической рекламы в США, ожидает агентство GroupM, принадлежащее британскому рекламному концерну WPP. Прежний прогноз, сделанный в декабре, предполагал подъем всего на... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,63/91,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 89,0214 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,70 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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