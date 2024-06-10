.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 88,7606 руб., евро - 96,6916 руб.
.
ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство выросло на 3,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле замедлился до 3,9% после 4% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,3%. За январь-апрель промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
 
На финансирование каких проектов направят 1 трлн руб. из ФНБ в этом году
В этом году правительство планирует выделить из фонда национального благосостояния (ФНБ) более 1 трлн руб., сообщил "Ведомостям" первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Из этой суммы 890 млрд руб. будет направлено на финансирование...
 
Минтруд оценил число занятых в тени россиян в 9,6 млн
Минтруд впервые оценил число занятых в теневом секторе граждан РФ - их насчитывается 9,6 млн. Об этом говорится в докладе Минтруда об итогах прошлого года и задачах на 2024 г., пишут "Известия". Минтруд разработал методику для расчета...
 
Минстрой предлагает расширить выплаты при утрате или повреждении жилья
Минстрой подготовил проект постановления правительства, предусматривающий некоторое смягчение подходов к выплате компенсаций из резервного фонда правительства в связи с повреждением или утратой жилья в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС) - в...
 
10 июня 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 88,7606 руб., евро - 96,6916 руб.

 0
10 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 88,7606 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,02 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 96,6916 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,18 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  доллар,  евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
10 июня 2024 года 11:00
Дивиденды МДМГ за 1-й квартал составят 141 руб. на акцию
Совет директоров МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") утвердил выплату дивидендов за I квартал 2024 года в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

На получение дивидендов имеют...    читать дальше
.
10 июня 2024 года 10:53
К 2026 году валютные резервы ЦБ Азербайджана могут вырасти до $12,15 млрд - S&P
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует увеличение по итогам 2024 года валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) до $11 млрд 993 млн, по итогам 2025 г. - до $12 млрд 147 млн.

Об этом говорится в материалах агентства в связи с...    читать дальше
.
10 июня 2024 года 10:44
Ритейлер "Дикси" начал тестировать формат ультрамалых магазинов
"Диски", торговая сеть магазинов "у дома" (входит в группу "Магнит"), начала тестировать формат ультрамалых магазинов, площадь которых будет составлять 70-110 кв. м, говорится в сообщении группы.

Сеть получила название "Дикси GO!". Уже открыто три магазина такого...    читать дальше
.
10 июня 2024 года 10:35
"Салаватстекло" может выплатить за 2023 г. от 200 до 500 руб. на акцию либо отказаться от дивидендов
Совет директоров АО "Салаватстекло" (Башкирия) назначил годовое собрание акционеров на 28 июня, говорится в материалах компании.

Акционерам предлагается два варианта распределения чистой прибыли за прошлый год, которая составила 2,6 млрд рублей (на 8% меньше, чем годом...    читать дальше
.
10 июня 2024 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 10 июня растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,48 пункта (0,51%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3249,7 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,68 пункта (0,584%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
10 июня 2024 года 10:25
Инфляция в Норвегии в мае замедлилась до 3% в годовом выражении
Индекс потребительских цен в Норвегии вырос в мае на 3% в годовом выражении после повышения на 3,6% месяцем ранее, согласно официальным данным.

Майские темпы инфляции в Норвегии были самыми слабыми с июля 2021 года.

Цены на продовольствие и безалкогольные...    читать дальше
.
10 июня 2024 года 10:17
Глава "Рособоронэкспорта": нет необходимости откладывать поставки вертолетов инозаказчикам
Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что не видит предпосылок для откладывания переговоров с иностранными партнерами по вопросам поставки вертолетной техники.

"Российские вертолетостроители успешно справляются с возросшим спросом на внутреннем рынке,...    читать дальше
.
10 июня 2024 года 10:09
Банки России продал юани на 6,2 млрд руб. с расчетами 7 июня
ЦБ РФ продал валюту расчетами 7 июня на 6,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение...    читать дальше
.
10 июня 2024 года 10:05
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 89,33/91,67 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,33/91,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 83 коп., Cредний курс продажи...
.
10 июня 2024 года 10:04
Российский рынок акций открылся повышением индексов
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал повышением индексов на фоне полярных сигналов с внешних рынков капитала и подросшей нефти, игроки также продолжают оценивать сигналы от ЦБ после неизменности ключевой ставки.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной...    читать дальше
.
10 июня 2024 года 10:00
ВТБ разместит 11 июня однодневные бонды серии КС-4-726 на 250 млрд рублей
0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-726 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
.
10 июня 2024 года 09:57
Рост достатка за последние месяцы ощутили 11% россиян, а 16% жалуются на его снижение - опрос
Улучшение своего материального положения за период последних двух-трех месяцев отмечают 11% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что...    читать дальше
.
10 июня 2024 года 09:46
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -640,4 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 июня по данным на начало операционного дня выросло до -640,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
10 июня 2024 года 09:46
Таджикистан признан страной с быстрорастущей экономикой
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на заседании Национального совета развития, заявил, что международные финансовые организации признали республику страной с быстрорастущей экономикой.

"Несмотря на напряженность ситуации в современном мире и прямое влияние...    читать дальше
.
10 июня 2024 года 09:38
Доллар укрепляется к основным валютам
В хорде сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, фунту и иене, рынок ждет решения Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена,...    читать дальше
.
10 июня 2024 года 09:35
Объем качественных складов в странах Центральной Азии, Закавказья и Белоруссии в первом квартале выро на 14%
Объем качественных складов в странах Центральной Азии, Закавказья и Белоруссии в первом квартале достиг 4,1 млн кв. м, увеличившись год к году на 14%, пишет "Коммерсант", ссылаясь на расчеты NF Group.

За январь-март сдано 47 тыс. кв. м, на 44% больше, чем годом ранее....    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.