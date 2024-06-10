ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 88,7606 руб., евро - 96,6916 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 96,6916 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,18 коп.

10 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 88,7606 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,02 коп.

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Совет директоров МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") утвердил выплату дивидендов за I квартал 2024 года в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. На получение дивидендов имеют... На получение дивидендов имеют... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует увеличение по итогам 2024 года валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) до $11 млрд 993 млн, по итогам 2025 г. - до $12 млрд 147 млн. Об этом говорится в материалах агентства в связи с... Об этом говорится в материалах агентства в связи с... читать дальше

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"Диски", торговая сеть магазинов "у дома" (входит в группу "Магнит"), начала тестировать формат ультрамалых магазинов, площадь которых будет составлять 70-110 кв. м, говорится в сообщении группы. Сеть получила название "Дикси GO!". Уже открыто три магазина такого... Сеть получила название "Дикси GO!". Уже открыто три магазина такого... читать дальше

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Совет директоров АО "Салаватстекло" (Башкирия) назначил годовое собрание акционеров на 28 июня, говорится в материалах компании. Акционерам предлагается два варианта распределения чистой прибыли за прошлый год, которая составила 2,6 млрд рублей (на 8% меньше, чем годом... Акционерам предлагается два варианта распределения чистой прибыли за прошлый год, которая составила 2,6 млрд рублей (на 8% меньше, чем годом... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,48 пункта (0,51%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3249,7 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,68 пункта (0,584%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,68 пункта (0,584%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Индекс потребительских цен в Норвегии вырос в мае на 3% в годовом выражении после повышения на 3,6% месяцем ранее, согласно официальным данным. Майские темпы инфляции в Норвегии были самыми слабыми с июля 2021 года. Майские темпы инфляции в Норвегии были самыми слабыми с июля 2021 года. Цены на продовольствие и безалкогольные... Цены на продовольствие и безалкогольные... читать дальше

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Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что не видит предпосылок для откладывания переговоров с иностранными партнерами по вопросам поставки вертолетной техники. "Российские вертолетостроители успешно справляются с возросшим спросом на внутреннем рынке,... "Российские вертолетостроители успешно справляются с возросшим спросом на внутреннем рынке,... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 7 июня на 6,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,33/91,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 83 коп., Cредний курс продажи...

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал повышением индексов на фоне полярных сигналов с внешних рынков капитала и подросшей нефти, игроки также продолжают оценивать сигналы от ЦБ после неизменности ключевой ставки. Фондовые индексы крупнейших стран Западной... Фондовые индексы крупнейших стран Западной... читать дальше

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0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-726 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Улучшение своего материального положения за период последних двух-трех месяцев отмечают 11% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра. Результаты исследования показывают, что... Результаты исследования показывают, что... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 июня по данным на начало операционного дня выросло до -640,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на заседании Национального совета развития, заявил, что международные финансовые организации признали республику страной с быстрорастущей экономикой. "Несмотря на напряженность ситуации в современном мире и прямое влияние... "Несмотря на напряженность ситуации в современном мире и прямое влияние... читать дальше

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В хорде сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, фунту и иене, рынок ждет решения Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена,... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена,... читать дальше

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Объем качественных складов в странах Центральной Азии, Закавказья и Белоруссии в первом квартале достиг 4,1 млн кв. м, увеличившись год к году на 14%, пишет "Коммерсант", ссылаясь на расчеты NF Group. За январь-март сдано 47 тыс. кв. м, на 44% больше, чем годом ранее.... За январь-март сдано 47 тыс. кв. м, на 44% больше, чем годом ранее.... читать дальше

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