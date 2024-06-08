.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 88,7606 руб., евро - 96,6916 руб.
.
08 июня 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 88,7606 руб., евро - 96,6916 руб.
|0
8 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 88,7606 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,02 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 96,6916 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,18 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 июня 2024 года 17:14
В Москве по программе комплексного развития территорий реорганизуют около 2 тыс. гектаров бывших промзон
По программе комплексного развития территорий (КРТ) на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов. Больше половины из них расположены на участках бывших промзон. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель мэра... читать дальше
.09 июня 2024 года 15:51
Средняя стоимость "вторички" в крупнейших городах РФ в июне составила 123-144 тыс. руб. за 1 кв. м - эксперты
Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области), по данным "Циан.Аналитики", в июне составила 144,15 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись за месяц на 0,2%. В "Этажах" среднюю... читать дальше
.09 июня 2024 года 14:38
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили советский междугородний автобус ЛАЗ-697М "Турист", сообщили в воскресенье в пресс-службе музея. "Междугородний ЛАЗ-697М "Турист" - это единственный реконструированный на данный момент в России автобус этой модели. Увидеть его... читать дальше
.09 июня 2024 года 13:10
Около 60 церемоний бракосочетаний в московском метро прошли за последние пять лет в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья", самой популярной локацией стала станция метро "Маяковская", сообщается в воскресенье на сайте правительства и мэра столицы mos.ru. "В столице... читать дальше
.09 июня 2024 года 11:29
Москва первой в России стала приобретать сложное медицинское оборудование по контрактам жизненного цикла, это позволяет обновить технику, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин. "Москва первой в России начала приобретать сложное медоборудование по контрактам... читать дальше
.09 июня 2024 года 10:32
С момента старта программы реновации в Москве было построено 311 жилых комплексов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на площадке ПМЭФ. "С начала реализации программы реновации в городе построили 311... читать дальше
.09 июня 2024 года 09:44
"Циан" может провести обмен бумаг для миноритариев холдинговой компании сервиса объявлений о недвижимости - кипрской Cian plc - с коэффициентом 1:1. При этом не исключено, что процесс обмена может распространиться на 2025 год. "На первом этапе обмен проводили... читать дальше
.09 июня 2024 года 09:00
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 88,7606 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,02 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 96,6916 руб. По сравнению с...
.08 июня 2024 года 18:00
Директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Иван Куликов стал новым замглавы министерства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 июня. Его прямой руководитель, куратор региональной промполитики в... читать дальше
.08 июня 2024 года 17:51
Летом на "Московской бирже" могут пройти еще несколько IPO, некоторое затишье будет в августе, а с сентября на рынке ожидается "горячий сезон", сообщила "Интерфаксу" директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова. "Думаю, что летом у нас будет свободный... читать дальше
.08 июня 2024 года 17:22
В Тульской области будет создан китайско-российский торгово-логистический центр с объемом инвестиций в 6 млрд руб.
Китайско-российский торгово-логистический центр планируется создать в Тульской области, объем инвестиций составит 6 млрд рублей, сообщила пресс-служба тульского правительства в субботу. Соглашение в рамках ПМЭФ-2024 подписали заместитель губернатора Тульской области Сергей... читать дальше
.08 июня 2024 года 16:59
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что темп роста ВВП страны за пять месяцев составил 6,3%, сообщает в субботу газета "Нейтральный Туркменистан". На заседании правительства по итогам социально-экономического развития страны за январь-май 2024 года... читать дальше
.08 июня 2024 года 16:50
ВЭБ по-прежнему считает флоатеры основным инструментом для привлечения долгосрочного финансирования на облигационном рынке при текущем уровне ставки, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский. "Мы всегда говорим о том, что ВЭБ... читать дальше
.08 июня 2024 года 16:38
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Азербайджана по обязательствам в национальной и иностранной валютах на уровне "BB+/B", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный".... читать дальше
.08 июня 2024 года 16:27
Государству важно соблюдать баланс с точки зрения поддержки тех или иных отраслей и стимулирования кадрового притока в них, для IT-индустрии пик пройден в 2023-2024 гг., приходит время фундаментальных инженерных специальностей, заявил замглавы администрации президента РФ Максим... читать дальше
.08 июня 2024 года 16:14
Число новых банкротств в российской экономике, вопреки общемировой тенденции, снижается, что, в том числе, является результатом государственных мер поддержки экономики и действий ФНС по реструктуризации и расшивке долгов, заявил на ПМЭФ-2024 заместитель руководителя Федеральной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.