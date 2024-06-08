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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 88,7606 руб., евро - 96,6916 руб.
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08 июня 2024 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 июня в размере 88,7606 руб., евро - 96,6916 руб.

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8 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 88,7606 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,02 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июня, составляет 96,6916 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,18 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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