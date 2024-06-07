07 июня 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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7 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 10.06 по 16.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|12.06.2024
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|12.06.2024
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|май 2024
|12.06.2024
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|апрель 2024
|12.06.2024
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|май 2024
|12.06.2024
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|май 2024
|12.06.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 июня
|12.06.2024
|21:00
|Бюджет США
|май 2024
|12.06.2024
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|июнь 2024
|13.06.2024
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|апрель 2024
|13.06.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 26 мая по 01 июня
|13.06.2024
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|май 2024
|13.06.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 19 по 25 мая
|14.06.2024
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|май 2024
|14.06.2024
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|июнь 2024
|16.06.2024
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|май 2024
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07 июня 2024 года 18:36
Цены на нефть замедлили рост, но остаются в плюсе вечером в пятницу благодаря ожиданиям сохранения дефицита на рынке.
Аналитик Commerzbank Карстен Фритш полагает, что во втором полугодии рынок нефти, скорее всего, останется дефицитным, даже если страны ОПЕК+ будут... читать дальше
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07 июня 2024 года 18:21
Банкиров беспокоят условия работы операторов финансовых платформ, которые зачастую предоставляют финансовые услуги без лицензирования, но необходимости введения специального регулирования пока нет, рассказал в ходе одной из сессий Петербургского международного экономического... читать дальше
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07 июня 2024 года 18:14
Среднесуточный объем импорта нефти Китаем в мае вырос к апрелю на 1,6% - с 10,882 млн б/с до 11,06 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.
В абсолютном выражении импорт нефти Пекином в прошлом месяце составил... читать дальше
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07 июня 2024 года 18:06
Мировые продажи чипов в апреле увеличились на 15,8% относительно того же месяца прошлого года и составили $46,4 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). По сравнению с мартом показатель вырос на 1,1%.
"Глобальная... читать дальше
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07 июня 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,59 коп. и составил 88,6498 руб.
Минимальный курс доллара США составил 88,415 руб., максимальный - 89,425 руб. Было заключено 5786 сделок. Объем торгов... читать дальше
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07 июня 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,20 коп. и составил 12,2081 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,176 руб., максимальный - 12,2955 руб. Было заключено 23020 сделок. Объем торгов составил 58948,86...
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07 июня 2024 года 17:29
Министр финансов РФ Антон Силуанов надеется на появление условий для снижения ключевой ставки во втором полугодии. "Те меры, которые принимаем в рамках бюджета - мы готовим сбалансированный бюджет, налоговые предложения сейчас рассматриваем, - они все-таки дают основания... читать дальше
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07 июня 2024 года 17:23
Американские фондовые индексы при открытии торгов в пятницу незначительно снижаются на данных с рынка труда.
Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 272 тыс., сообщило министерство труда. Безработица повысилась до 4% по сравнению с 3,9% месяцем... читать дальше
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07 июня 2024 года 17:19
Льготная ставка налога на прибыль для ИТ-компаний в размере 5%, предложенная Минфином, будет действовать до 2030 года включительно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Законопроект об изменениях в налоговой системе, предложенный Минфином в конце мая, предусматривает... читать дальше
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07 июня 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 10.06 по 16.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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07 июня 2024 года 17:12
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 12 июня увеличится на 2,4% и составит 2 тыс. 845,3 рубля против 2 тыс. 778,1 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.
Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне.
Ставки были рассчитаны исходя... читать дальше
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07 июня 2024 года 17:05
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею формирования гарантий возврата по полисам долевого страхования жизни (ДСЖ) в пределах 2,8 млн рублей в ходе выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) в пятницу.
"С 1 января 2025 года будет запущено долевое... читать дальше
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07 июня 2024 года 17:00
В среду, 12 июня, в России праздник - День принятия Декларации о государственном суверенитете Россисйской Федерации.
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07 июня 2024 года 16:49
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае сократилось по итогам третьего месяца подряд, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.
В среднем в минувшем месяце в мире работало 1675 установок против 1726 в апреле. При этом... читать дальше
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07 июня 2024 года 16:42
ЦБ РФ с 8 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6736,49 (+58,66) руб./грамм; на серебро - 86,45 (+1,95) руб./грамм; на платину - 2833,74 (+11,42) руб./грамм; на палладий - 2651,1 (+22,83) руб./грамм.
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07 июня 2024 года 16:41
Правительство РФ совместно с бизнесом в ближайшее время должно определиться с параметрами федерального инвестиционного вычета, полагает президент РФ Владимир Путин.
"В дополнение к нему (региональному инвествычету) будет введен федеральный вычет в рамках перенастройки... читать дальше
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