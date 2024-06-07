Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

7 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 10.06 по 16.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Цены на нефть замедлили рост, но остаются в плюсе вечером в пятницу благодаря ожиданиям сохранения дефицита на рынке. Аналитик Commerzbank Карстен Фритш полагает, что во втором полугодии рынок нефти, скорее всего, останется дефицитным, даже если страны ОПЕК+ будут... Аналитик Commerzbank Карстен Фритш полагает, что во втором полугодии рынок нефти, скорее всего, останется дефицитным, даже если страны ОПЕК+ будут... читать дальше

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Банкиров беспокоят условия работы операторов финансовых платформ, которые зачастую предоставляют финансовые услуги без лицензирования, но необходимости введения специального регулирования пока нет, рассказал в ходе одной из сессий Петербургского международного экономического... читать дальше

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Среднесуточный объем импорта нефти Китаем в мае вырос к апрелю на 1,6% - с 10,882 млн б/с до 11,06 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР. В абсолютном выражении импорт нефти Пекином в прошлом месяце составил... В абсолютном выражении импорт нефти Пекином в прошлом месяце составил... читать дальше

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Мировые продажи чипов в апреле увеличились на 15,8% относительно того же месяца прошлого года и составили $46,4 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). По сравнению с мартом показатель вырос на 1,1%. "Глобальная... "Глобальная... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,59 коп. и составил 88,6498 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,415 руб., максимальный - 89,425 руб. Было заключено 5786 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,415 руб., максимальный - 89,425 руб. Было заключено 5786 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,20 коп. и составил 12,2081 руб. Минимальный курс юаня составил 12,176 руб., максимальный - 12,2955 руб. Было заключено 23020 сделок. Объем торгов составил 58948,86... Минимальный курс юаня составил 12,176 руб., максимальный - 12,2955 руб. Было заключено 23020 сделок. Объем торгов составил 58948,86...

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Министр финансов РФ Антон Силуанов надеется на появление условий для снижения ключевой ставки во втором полугодии. "Те меры, которые принимаем в рамках бюджета - мы готовим сбалансированный бюджет, налоговые предложения сейчас рассматриваем, - они все-таки дают основания... читать дальше

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Американские фондовые индексы при открытии торгов в пятницу незначительно снижаются на данных с рынка труда. Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 272 тыс., сообщило министерство труда. Безработица повысилась до 4% по сравнению с 3,9% месяцем... Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 272 тыс., сообщило министерство труда. Безработица повысилась до 4% по сравнению с 3,9% месяцем... читать дальше

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Льготная ставка налога на прибыль для ИТ-компаний в размере 5%, предложенная Минфином, будет действовать до 2030 года включительно, заявил президент РФ Владимир Путин. Законопроект об изменениях в налоговой системе, предложенный Минфином в конце мая, предусматривает... Законопроект об изменениях в налоговой системе, предложенный Минфином в конце мая, предусматривает... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 10.06 по 16.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 12 июня увеличится на 2,4% и составит 2 тыс. 845,3 рубля против 2 тыс. 778,1 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне. Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне. Ставки были рассчитаны исходя... Ставки были рассчитаны исходя... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею формирования гарантий возврата по полисам долевого страхования жизни (ДСЖ) в пределах 2,8 млн рублей в ходе выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) в пятницу. "С 1 января 2025 года будет запущено долевое... "С 1 января 2025 года будет запущено долевое... читать дальше

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В среду, 12 июня, в России праздник - День принятия Декларации о государственном суверенитете Россисйской Федерации. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае сократилось по итогам третьего месяца подряд, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1675 установок против 1726 в апреле. При этом... В среднем в минувшем месяце в мире работало 1675 установок против 1726 в апреле. При этом... читать дальше

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ЦБ РФ с 8 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6736,49 (+58,66) руб./грамм; на серебро - 86,45 (+1,95) руб./грамм; на платину - 2833,74 (+11,42) руб./грамм; на палладий - 2651,1 (+22,83) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Правительство РФ совместно с бизнесом в ближайшее время должно определиться с параметрами федерального инвестиционного вычета, полагает президент РФ Владимир Путин. "В дополнение к нему (региональному инвествычету) будет введен федеральный вычет в рамках перенастройки... "В дополнение к нему (региональному инвествычету) будет введен федеральный вычет в рамках перенастройки... читать дальше

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