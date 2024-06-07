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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 88,7604 руб., курс енвро - в размере 96,5698 руб.
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07 июня 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 88,7604 руб., курс енвро - в размере 96,5698 руб.
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7 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 88,7604 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,68 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 96,5698 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,55 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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