ЦБ РФ установил курс евро с 7 июня в размере 96,5698 руб.

6 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 июня, составляет 96,5698 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,55 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58572,946 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 396,445 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,52 коп. и составил 96,601 руб. Минимальный курс евро составил 96,25 руб., максимальный - 97,0675 руб. Было заключено 6836 сделок. Объем торгов составил 26684,1 млн... Минимальный курс евро составил 96,25 руб., максимальный - 97,0675 руб. Было заключено 6836 сделок. Объем торгов составил 26684,1 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,42 коп. и составил 88,7847 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,485 руб., максимальный - 89,115 руб. Была заключена 13251 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,485 руб., максимальный - 89,115 руб. Была заключена 13251 сделка. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,11 коп. и составил 12,2265 руб. Минимальный курс юаня составил 12,17 руб., максимальный - 12,267 руб. Было заключено 55736 сделок. Объем торгов составил 144497,89 млн... Минимальный курс юаня составил 12,17 руб., максимальный - 12,267 руб. Было заключено 55736 сделок. Объем торгов составил 144497,89 млн...

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"Аэрофлот" рассчитывает на позитивный финансовый результат по итогам 2024 года, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью "России 24". "Понимаем, что в целом тренд по 2024 году для группы "Аэрофлот" позитивный, и в том числе с учетом пересмотра... "Понимаем, что в целом тренд по 2024 году для группы "Аэрофлот" позитивный, и в том числе с учетом пересмотра... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в миноре, и завершил четверг в красной зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,62% и составил 3192,38 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,62% и составил 3192,38 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,74% - до 1131,97 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,74% - до 1131,97 пункта. Европейские фондовые... Европейские фондовые... читать дальше

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Правительство РФ расширило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), дополнительно включив в него три компании. Распоряжение N1411-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В обновленный перечень ЭЗО впервые включен резидент... В обновленный перечень ЭЗО впервые включен резидент... читать дальше

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Швейцарский банк Julius Baer намерен приобрести своего конкурента EFG International за 4,5 млрд франков ($5 млрд), написало местное издание Inside Paradeplatz со ссылкой на источники. По словам источников, Julius Baer заплатит 15 франков за акцию EFG International.... По словам источников, Julius Baer заплатит 15 франков за акцию EFG International.... читать дальше

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"Аэрофлот" повысил прогноз пассажиропотока группы на 2024 год примерно до 53 млн человек, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью "России 24". Прежний прогноз предполагал перевозку более 50 млн человек, напомнил он. "По результатам 1-го квартала... "По результатам 1-го квартала... читать дальше

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Стратегия группы "Аэрофлот", утвержденная в 2022 году на фоне неопределенности на авиарынке из-за введенных санкций, будет скорректирована "в сторону улучшения", сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в интервью "России 24" в рамках ПМЭФ-2024. "Есть... "Есть... читать дальше

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Переформатирование налоговой системы, обсуждаемое сейчас правительством, позволит перенаправить дополнительно поступающие средства на приоритетные для государства высокотехнологические направления, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Те изменения, которые... "Те изменения, которые... читать дальше

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Оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке Robinhood Markets сообщил о приобретении криптовалютной биржи Bitstamp за $200 млн. Это крупнейшая сделка в истории Robinhood. Это крупнейшая сделка в истории Robinhood. "Покупка международной биржи существенно ускорит развитие бизнеса в сфере... "Покупка международной биржи существенно ускорит развитие бизнеса в сфере... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в мае 2024 года сократилась на 0,8%, до 102,3 трлн рублей, после роста в апреле на 3,5% из-за переноса уплаты значительного объема налогов за апрель на 2 мая (2,5 трлн рублей, согласно данным Минфина), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,71 коп. и составил 12,2061 руб. Минимальный курс юаня составил 12,166 руб., максимальный - 12,263 руб. Было заключено 21045 сделок. Объем торгов составил 55411,6 млн... Минимальный курс юаня составил 12,166 руб., максимальный - 12,263 руб. Было заключено 21045 сделок. Объем торгов составил 55411,6 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,39 коп. и составил 88,7057 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,445 руб., максимальный - 89,085 руб. Было заключено 5352 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,445 руб., максимальный - 89,085 руб. Было заключено 5352 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают подниматься вечером в четверг на фоне снижения опасений по поводу американской экономики. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:34 мск подорожали на $0,5 (0,64%), до $78,91 за... Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:34 мск подорожали на $0,5 (0,64%), до $78,91 за... читать дальше

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