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Совет директоров ПАО "МОЭК" утвердил отчет об итогах выполнения инвестиционных программ компании за 2023 год в общем размере 37,3 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом выполнение инвестпрограммы увеличилось на 25,6%, сообщается в пресс-релизе компании. В частности,... В частности,... читать дальше

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ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку в ближайшую пятницу на уровне 16%, вероятность ее повышения еще нужно оценить, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Вы видите, что тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов,... "Вы видите, что тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов,... читать дальше

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В России создана собственная система защиты туристов на случай банкротства туроператора: при ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" действуют фонды, за счет которых выехавших за рубеж туристов вернут на родину или предоставят возмещение за отмененный тур,... читать дальше

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Выдачи ипотеки Сбербанком в мае существенно выросли к апрелю, по выдачам потребительских кредитов зафиксирован небольшой рост, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв. "По потребам мы выдадим более 300 млрд рублей, в апреле мы выдавали 290... "По потребам мы выдадим более 300 млрд рублей, в апреле мы выдавали 290... читать дальше

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Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустили новые импортозамещающие производства, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин. "Так, предприятие, выпускающее радиоэлектронную аппаратуру на площадке "МИЭТ", начало выпуск печатных плат - ключевого... читать дальше

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Сбербанк просчитывает эффект от налоговых изменений, постарается сохранить дивидендные выплаты в размере 50% от чистой прибыли, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ. "Мы сейчас считаем все последствия по тому проекту, который... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампредседателя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова подписали соглашение о сотрудничестве по развитию платформы цифрового рубля - цифровой формы российской национальной валюты. Церемония подписания состоялась... Церемония подписания состоялась... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,59 пункта (0,516%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3195,65 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3215,84 (+0,11%) пункта,... читать дальше

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Российский оператор экспорта-импорта электроэнергии ПАО "Интер РАО" ожидает сокращения поставок за рубеж в этом году на фоне снижения экспорта в Китай, сообщила член правления компании Александра Панина журналистам в кулуарах ПМЭФ. "В прошлом году у нас было 10,5 млрд... "В прошлом году у нас было 10,5 млрд... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 30 мая по 6 июня) - 91,473 руб. за доллар, максимальное значение - 92,94 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,11 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,45/90,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,51/91,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,99/100,88 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Первый в России роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей создадут в столице, соответствующее соглашение было заключено на стенде Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). В церемонии... В церемонии...

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Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы повышаются перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ). Трейдеры ожидают, что ЕЦБ опустит ключевые процентные ставки впервые с 2019 года. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics,... Трейдеры ожидают, что ЕЦБ опустит ключевые процентные ставки впервые с 2019 года. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics,... читать дальше

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Почти половина экспортной выручки группы "Черкизово", одного из ведущих производителей и экспортеров мясной продукции в РФ, приходится на юани, половина - на рубли, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям группы Анастасия Михайлова в кулуарах Петербургского... читать дальше

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