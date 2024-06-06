06 июня 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|апрель 2024
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|апрель 2024
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|апрель 2024
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|июнь 2024
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|апрель 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 26 мая по 01 июня
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|I квартал 2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 19 по 25 мая
Это автоматическое сообщение.
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Это автоматическое сообщение.
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