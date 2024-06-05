Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,2254 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,181 руб., максимальный - 12,2615 руб. Было заключено 51537 сделок. Объем торгов составил 79235,17 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,216 руб. за юань.

5 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,57 коп. и составил 12,2254 руб.

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Безработица в России в апреле 2024 года вновь снизилась - до 2,6% с 2,7% в марте, в очередной раз обновив исторический минимум за весь период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Еще ранее в феврале этого года... Еще ранее в феврале этого года... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 28 мая по 3 июня выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,26% после того, как росли на 0,11% с 21 по 27 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 1,8%... По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 1,8%... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-марте 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 6 трлн 648,9 млрд рублей, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в марте... В том числе в марте... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,14 коп. и составил 88,7505 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,4325 руб., максимальный - 88,99 руб. Было заключено 14458 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,4325 руб., максимальный - 88,99 руб. Было заключено 14458 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,57 коп. и составил 12,2254 руб. Минимальный курс юаня составил 12,181 руб., максимальный - 12,2615 руб. Было заключено 51537 сделок. Объем торгов составил 79235,17... Минимальный курс юаня составил 12,181 руб., максимальный - 12,2615 руб. Было заключено 51537 сделок. Объем торгов составил 79235,17...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,00 коп. и составил 96,4658 руб. Минимальный курс евро составил 96,045 руб., максимальный - 96,8425 руб. Было заключено 8437 сделок. Объем торгов составил 31448,82... Минимальный курс евро составил 96,045 руб., максимальный - 96,8425 руб. Было заключено 8437 сделок. Объем торгов составил 31448,82...

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Инвестиции в основной капитал в РФ в 1-м квартале 2024 года выросли на 14,5% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В номинальном выражении объем инвестиций за 1-м квартал 2024 года, по данным Росстата, составил 5 трлн 932,8 млрд... В номинальном выражении объем инвестиций за 1-м квартал 2024 года, по данным Росстата, составил 5 трлн 932,8 млрд... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 0,9 процентного пункта и составил плюс 4,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщалось, в апреле в добыче... Как сообщалось, в апреле в добыче... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в апреле 2024 года вырос на 5,5% в годовом выражении после увеличения на 5% в марте, на 9,7% в феврале и 5,6% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-апрель... За январь-апрель... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в марте 2024 года составил 12,9% после увеличения на 10,8% в феврале и на 8,5% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном... Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в апреле в годовом выражении увеличился на 8,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 9%. По сравнению с динамикой за март... По сравнению с динамикой за март... читать дальше

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Инфляция в РФ с 28 мая по 3 июня составила 0,17% после 0,10% с 21 по 27 мая, 0,11% с 14 по 20 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Из-за праздников замер динамики цен в конце апреля-начале мая проводился один раз за 10 дней, а второй раз - за 4 дня... Из-за праздников замер динамики цен в конце апреля-начале мая проводился один раз за 10 дней, а второй раз - за 4 дня... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне дорожающей нефти и улучшения настроения на внешних фондовых рынках. Инвесторы также продолжают ждать оптимистичных новостей с открывшегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Индекс МосБиржи превысил 3210... читать дальше

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Повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) является серьезной нагрузкой для производителей минеральных удобрений, заявил в эфире телеканала "Россия 24" президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Безусловно, это серьезная нагрузка... читать дальше

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Динамика инфляции в РФ сейчас находится под воздействием разовых факторов, нужно спокойно к этому относиться и анализировать базовую инфляцию, прогноз Минэкономразвития будет уточнять в июле-августе, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах... читать дальше

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Американская Tesla в этом году направит $3-4 млрд на покупку продукции чипмейкера Nvidia Corp. написал в соцсети X (бывшая Twitter) глава производителя электромобилей Илон Маск. Всего Tesla планирует потратить в текущем году около $10 млрд в виде расходов, связанных с... Всего Tesla планирует потратить в текущем году около $10 млрд в виде расходов, связанных с... читать дальше

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