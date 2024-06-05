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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 24 мая по 31 мая на 1233 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2102 тыс. баррелей
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05 июня 2024 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 24 мая по 31 мая на 1233 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2102 тыс. баррелей
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5 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1233 тыс. баррелей - до 455,922 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2102 тыс. баррелей и составили 230,946 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3197 тыс. баррелей, достигнув 122,485 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2300 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1700 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 2170 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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