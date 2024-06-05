Запасы нефти в США выросли за период с 24 мая по 31 мая на 1233 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2102 тыс. баррелей

5 июня. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 1233 тыс. баррелей - до 455,922 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2102 тыс. баррелей и составили 230,946 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3197 тыс. баррелей, достигнув 122,485 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2300 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1700 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 2170 тыс. баррелей.

.

Безработица в России в апреле 2024 года вновь снизилась - до 2,6% с 2,7% в марте, в очередной раз обновив исторический минимум за весь период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Еще ранее в феврале этого года... Еще ранее в феврале этого года... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в России с 28 мая по 3 июня выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,26% после того, как росли на 0,11% с 21 по 27 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 1,8%... По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 1,8%... читать дальше

.

Предприятия РФ в январе-марте 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 6 трлн 648,9 млрд рублей, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в марте... В том числе в марте... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,14 коп. и составил 88,7505 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,4325 руб., максимальный - 88,99 руб. Было заключено 14458 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,4325 руб., максимальный - 88,99 руб. Было заключено 14458 сделок. Объем торгов... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,57 коп. и составил 12,2254 руб. Минимальный курс юаня составил 12,181 руб., максимальный - 12,2615 руб. Было заключено 51537 сделок. Объем торгов составил 79235,17... Минимальный курс юаня составил 12,181 руб., максимальный - 12,2615 руб. Было заключено 51537 сделок. Объем торгов составил 79235,17...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,00 коп. и составил 96,4658 руб. Минимальный курс евро составил 96,045 руб., максимальный - 96,8425 руб. Было заключено 8437 сделок. Объем торгов составил 31448,82... Минимальный курс евро составил 96,045 руб., максимальный - 96,8425 руб. Было заключено 8437 сделок. Объем торгов составил 31448,82...

.

Инвестиции в основной капитал в РФ в 1-м квартале 2024 года выросли на 14,5% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В номинальном выражении объем инвестиций за 1-м квартал 2024 года, по данным Росстата, составил 5 трлн 932,8 млрд... В номинальном выражении объем инвестиций за 1-м квартал 2024 года, по данным Росстата, составил 5 трлн 932,8 млрд... читать дальше

.

Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в мае 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 0,9 процентного пункта и составил плюс 4,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщалось, в апреле в добыче... Как сообщалось, в апреле в добыче... читать дальше

.

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в апреле 2024 года вырос на 5,5% в годовом выражении после увеличения на 5% в марте, на 9,7% в феврале и 5,6% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-апрель... За январь-апрель... читать дальше

.

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в марте 2024 года составил 12,9% после увеличения на 10,8% в феврале и на 8,5% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном... Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном... читать дальше

.

Оборот розничной торговли в России в апреле в годовом выражении увеличился на 8,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 9%. По сравнению с динамикой за март... По сравнению с динамикой за март... читать дальше

.

Инфляция в РФ с 28 мая по 3 июня составила 0,17% после 0,10% с 21 по 27 мая, 0,11% с 14 по 20 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Из-за праздников замер динамики цен в конце апреля-начале мая проводился один раз за 10 дней, а второй раз - за 4 дня... Из-за праздников замер динамики цен в конце апреля-начале мая проводился один раз за 10 дней, а второй раз - за 4 дня... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне дорожающей нефти и улучшения настроения на внешних фондовых рынках. Инвесторы также продолжают ждать оптимистичных новостей с открывшегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Индекс МосБиржи превысил 3210... читать дальше

.

Повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) является серьезной нагрузкой для производителей минеральных удобрений, заявил в эфире телеканала "Россия 24" президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Безусловно, это серьезная нагрузка... читать дальше

.

Динамика инфляции в РФ сейчас находится под воздействием разовых факторов, нужно спокойно к этому относиться и анализировать базовую инфляцию, прогноз Минэкономразвития будет уточнять в июле-августе, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах... читать дальше

.

Американская Tesla в этом году направит $3-4 млрд на покупку продукции чипмейкера Nvidia Corp. написал в соцсети X (бывшая Twitter) глава производителя электромобилей Илон Маск. Всего Tesla планирует потратить в текущем году около $10 млрд в виде расходов, связанных с... Всего Tesla планирует потратить в текущем году около $10 млрд в виде расходов, связанных с... читать дальше

.