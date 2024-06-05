Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1640,8 млрд руб.

5 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1640,8 млрд руб.

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы повышаются сегодня, трейдеры оценивают статданные и корпоративные новости. Рынок ждет заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... Рынок ждет заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... читать дальше

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Минфин РФ с 7 июня по 4 июля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 71,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Это в полтора раза меньше, чем... читать дальше

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Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в мае 2024 года составили 201,7 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина. В... В... читать дальше

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В апреле 2024 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) уменьшились на 1% по отношению к предыдущему месяцу, когда их снижение составляло 0,5%, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с апрелем прошлого года цены упали на 5,7%. В странах ЕС цены... В странах ЕС цены... читать дальше

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Объем бронирований туров за рубеж в июне вырос на 25-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более половины продаж приходится на Турцию, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). "Июнь выглядит очень хорошо, продаж примерно на 25-30% больше, чем год... "Июнь выглядит очень хорошо, продаж примерно на 25-30% больше, чем год... читать дальше

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Сбербанк рассчитывает сохранить темп роста розничного кредитования на текущем уровне - около 1% в месяц, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления банка Кирилл Царёв. "Я думаю, что темп будет пока оставаться примерно таким, как сейчас (около 1% в месяц)",... "Я думаю, что темп будет пока оставаться примерно таким, как сейчас (около 1% в месяц)",... читать дальше

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Авиастроительная отрасль России может размещать заказы на белорусских предприятиях на 3-5 млрд российских рублей в год, заявил гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь. "Это миллиарды рублей - тот заказ, который мы теоретически можем... "Это миллиарды рублей - тот заказ, который мы теоретически можем... читать дальше

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В Грузии вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают льготный режим и освобождение от налогов при репатриации активов из офшорных зон в Грузию до 1 января 2028 года, пишет издание commersant.ge. В соответствии с законом, при передаче активов... В соответствии с законом, при передаче активов... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-722 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9567% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,85% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,85% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Сбербанк пока сохраняет прогнозы по росту розничного кредитования в целом по сектору в 2024 году на уровне 9-11%, увеличению средств физлиц - на 24-26%, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления банка Кирилл Царёв. "В текущий момент, да. Дальше будем... "В текущий момент, да. Дальше будем... читать дальше

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Тинькофф банк сменит название на Т-банк, говорится в сообщении материнского "ТКС Холдинга". "Бренд "Тинькофф" эволюционирует в бренд Т-банк. Буква "Т" становится узнаваемым визуальным элементом наших продуктов и сервисов: вы видите "Т со щитом" и сразу понимаете, что... "Бренд "Тинькофф" эволюционирует в бренд Т-банк. Буква "Т" становится узнаваемым визуальным элементом наших продуктов и сервисов: вы видите "Т со щитом" и сразу понимаете, что... читать дальше

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Рост спроса на ипотеку будет наблюдаться в июне, потом его спад, выход на нормальные темпы произойдет к августу-сентябрю, считает первый зампред Сбербанка Кирилл Царёв. "Мы ожидаем увидеть в июне всплеск спроса на ипотеку с господдержкой. Выводов из него каких-то делать... "Мы ожидаем увидеть в июне всплеск спроса на ипотеку с господдержкой. Выводов из него каких-то делать... читать дальше

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ФНБ в мае сократился на 47 млрд руб. (расширенный вариант) Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня составил 12 трлн 703 млрд 814,5 млн рублей (эквивалент $141,489 млрд), или 7,1% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщил Минфин РФ. На 1 мая объем фонда составлял 12 трлн 750 млрд 839,4 млн рублей (эквивалент... На 1 мая объем фонда составлял 12 трлн 750 млрд 839,4 млн рублей (эквивалент... читать дальше

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Один из крупнейших в мире ритейлеров одежды - испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex) - увеличил чистую прибыль на 10,8% - до 1,299 млрд евро против 1,172 млрд евро за аналогичный период прошлого фингода. Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали... Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,32 пункта (0,857%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3214,25 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 7,86 пункта (0,695%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 7,86 пункта (0,695%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Увеличение сборов за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний для наполнения фонда развития аэродромов не повлечет за собой существенное удорожание билетов, сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации. "Параметры изменения ставок сбора за аэронавигацию предстоит... "Параметры изменения ставок сбора за аэронавигацию предстоит... читать дальше

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