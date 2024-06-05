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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 88,7574 руб., курс евро - в размере 98,5602 руб.
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05 июня 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 88,7574 руб., курс евро - в размере 98,5602 руб.
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5 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июня, составляет 88,7574 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,81 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 мая, составляет 98,5602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,45 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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