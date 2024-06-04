ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июня в размере 88,7574 руб.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 65,47 коп. и составил 88,772 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,10 коп. и составил 12,2269 руб.

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Эскалация торгового конфликта между Китаем и Западом будет способствовать усилению глобальной инфляции и отсрочит внедрение "зеленых" технологий, считает экс-глава Volkswagen AG (VW) Герберт Дисс.

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Надбавка к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем $1900 за унцию может стоить золотодобытчикам 2-5% EBITDA, считают аналитики.

Например, ИБ "Синара" и телеграм-канал "Мои инвестиции" оценивают ее влияние на EBITDA в 3-5% .