Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4865,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3309,89 млрд руб.

4 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 июня составили по Российской Федерации 4865,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4640,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5416,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5175,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 июня составили 3309,89 млрд руб. против 3086,91248 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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