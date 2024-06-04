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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4865,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3309,89 млрд руб.
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04 июня 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4865,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3309,89 млрд руб.
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4 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 июня составили по Российской Федерации 4865,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4640,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5416,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5175,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 июня составили 3309,89 млрд руб. против 3086,91248 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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