04 июня 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|май 2024
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|апрель 2024
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|апрель 2024
Это автоматическое сообщение.
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04 июня 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 65,47 коп. и составил 88,772 руб.
Минимальный курс доллара США составил 88,4125 руб., максимальный - 89,3825 руб. Было заключено 5003 сделки. Объем торгов... читать дальше
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04 июня 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,10 коп. и составил 12,2269 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,1735 руб., максимальный - 12,305 руб. Было заключено 20742 сделки. Объем торгов составил 57657,51...
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04 июня 2024 года 17:43
Эскалация торгового конфликта между Китаем и Западом будет способствовать усилению глобальной инфляции и отсрочит внедрение "зеленых" технологий, считает экс-глава Volkswagen AG (VW) Герберт Дисс.
Евросоюз проводит сразу несколько антидемпинговых расследований в... читать дальше
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04 июня 2024 года 17:14
Надбавка к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем $1900 за унцию может стоить золотодобытчикам 2-5% EBITDA, считают аналитики.
Например, ИБ "Синара" и телеграм-канал "Мои инвестиции" оценивают ее влияние на EBITDA в 3-5% .
"Мы... читать дальше
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04 июня 2024 года 16:57
Американские фондовые индексы в основном снижаются в начале торгов во вторник перед выходом статданных.
Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск поднялся на 0,03% и составил 38584,44 пункта.
Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,2% - до 5273,01... читать дальше
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04 июня 2024 года 16:42
июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-721 на 101 млрд 477,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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04 июня 2024 года 16:41
ЦБ РФ с 5 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6670,89 (-76,78) руб./грамм; на серебро - 86,66 (-3,18) руб./грамм; на платину - 2936,37 (-75,04) руб./грамм; на палладий - 2619,62 (-107,32) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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04 июня 2024 года 16:41
Объем экономики Бразилии в первом квартале вырос на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в отчете статистического агентства IBGE.
По уточненным данным, в октябре-декабре 2023 года ВВП сократился на 0,1%, в то время как ранее сообщалось, что он не... читать дальше
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04 июня 2024 года 16:32
Сбербанк до конца июля откроет 16 отделений в новых регионах РФ, начнет проводить там полноценные операции, сообщил глава банка Герман Греф.
"Мы до конца июля собираемся открыть 16 отделений физических на новых территориях и начнем полноценные операции", - сказал он,... читать дальше
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04 июня 2024 года 16:23
Московская железная дорога (МЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-мае 2024 года снизила погрузку на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 27,1 млн тонн, сообщила пресс-служба МЖД.
При этом в мае погрузка составила 5,9 млн тонн, что на 1,5% больше, чем в... читать дальше
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04 июня 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 53,26 пункта (1,695%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3194,68 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3197,87 (+1,8%) пункта, минимальное - 3138,66... читать дальше
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04 июня 2024 года 16:11
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июня, составляет 96,563 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,91 коп.
Это автоматическое сообщение.
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04 июня 2024 года 16:11
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июня, составляет 88,7574 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,81 коп.
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04 июня 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,56/91,44 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 71 коп., Cредний курс продажи упал...
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04 июня 2024 года 15:58
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в мае 2024 года выросли в годовом выражении на 72,5%, до 132,523 тыс. штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного... читать дальше
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04 июня 2024 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 60,55 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 88,7574 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
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