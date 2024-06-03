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ООО "Тойота Мотор" отзывает в РФ 3,864 тыс. автомобилей японской Toyota из-за возможных проблем в работе механизма трансмиссии, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины Toyota LC 300, LX 500D, LX 600,... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 110,33 пункта (3,429%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3106,86 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3216,66 (-0,02%) пункта,... читать дальше

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Банк России 3 июня выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "450-летие основания г. Уфы" серии "Города", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она содержит 31,1 грамма серебра. На... На... читать дальше

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В ходе торгов днем нефтяные цены начали умеренно расти, инвесторы продолжают оценивать итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:10 мск подорожали на $0,15 (0,18%), до $81,26 за баррель.... Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:10 мск подорожали на $0,15 (0,18%), до $81,26 за баррель.... читать дальше

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Режим ЧС федерального уровня из-за заморозков может быть введен в России до конца недели. "ЧС ожидаем ввести до конца недели. Мы обращение в МЧС уже подали. Соответственно, ожидаем комиссию. Очень надеемся, что до конца недели этот вопрос будет решен", - сообщила... "ЧС ожидаем ввести до конца недели. Мы обращение в МЧС уже подали. Соответственно, ожидаем комиссию. Очень надеемся, что до конца недели этот вопрос будет решен", - сообщила... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Узбекистана на уровне "ВВ-" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Краткосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне "B". Краткосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне "B". По... По... читать дальше

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Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,8%. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,8%. Список... Список... читать дальше

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Автопроизводитель Toyota Motor приостановил поставки и продажи трех моделей автомобилей, произведенных в Японии, из-за проблем с сертификацией. Как говорится в пресс-релизе компании, приостановка касается машин моделей Corolla Fielder, Corolla Axio и Yaris Cross. При... Как говорится в пресс-релизе компании, приостановка касается машин моделей Corolla Fielder, Corolla Axio и Yaris Cross. При... читать дальше

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Продажи автомобилей Lada в РФ в мае 2024 года впервые с начала года снизились в помесячном выражении на фоне майских праздников, продолжив показывать значительный рост год к году на низкой прошлогодней базе. Как сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ), за прошлый... Как сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ), за прошлый... читать дальше

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В Казахстане впервые за 4 года отмечена дефляция на продовольственные товары, сообщила пресс-служба правительства республики. "За май 2024 года цены на продовольственные товары, куда входят 19 видов социальных продуктов питания, снизились на 0,2%. В целом дефляция на... "За май 2024 года цены на продовольственные товары, куда входят 19 видов социальных продуктов питания, снизились на 0,2%. В целом дефляция на... читать дальше

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Закупочные интервенции на рынке зерна фактически остановились. Как сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа), в понедельник, как и 30-31 мая, закупок не было, торговые дни завершились с нулевым результатом. Последний... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 61,61 пункта (1,915%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3155,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3216,66 (-0,02%) пункта,... читать дальше

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В Кремле не сомневаются, что Москве и Пекину удастся заключить соглашение по поставкам российского газа в Китай, а существующие разногласия, когда каждая сторона отстаивает свои интересы, являются нормальными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это... "Это... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут на торгах в понедельник. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Италии, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в мае снизился до минимальных с декабря 2023 года 45,6 пункта по сравнению с... Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Италии, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в мае снизился до минимальных с декабря 2023 года 45,6 пункта по сравнению с... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 27 мая по 3 июня) - 89,556 руб. за доллар, минимальное значение - 88,27 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,90 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98/101,21 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи упал на 85...

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