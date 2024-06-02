ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июня в размере 90,1915 руб., евро - 97,7908 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 97,7908 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,61 коп.

2 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 90,1915 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,46 коп.

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Фондовые индексы США закрылись с разнонаправленными изменениями по итогам торгов в понедельник. Инвесторы продолжают строить прогнозы для дальнейшей траектории процентных ставок в США. Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил,... Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил,... читать дальше

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оллар начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,1 руб. (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 27,55 коп. ниже действующего официального курса. Через час... Через час... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предлагается ввести надбавку к ставке НДПИ на коксующийся и энергетический уголь в размере 10% от превышения цены в портах Дальнего Востока над пороговыми значениями. "В отношении коксующегося... "В отношении коксующегося... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно выросли в понедельник Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Италии, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в мае снизился до минимальных с декабря 2023... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 89,3755 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 81,60 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 96,8721 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 96,8721 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:55 10:55 Данные о безработице в Германии Данные о безработице в Германии ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 57105,446 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1769,424 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 93,60 коп. и составил 96,8624 руб. Минимальный курс евро составил 96,35 руб., максимальный - 97,91 руб. Было заключено 9379 сделок. Объем торгов составил 40037,78 млн... Минимальный курс евро составил 96,35 руб., максимальный - 97,91 руб. Было заключено 9379 сделок. Объем торгов составил 40037,78 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,54 коп. и составил 12,2976 руб. Минимальный курс юаня составил 12,22 руб., максимальный - 12,412 руб. Было заключено 65340 сделок. Объем торгов составил 145772,2 млн... Минимальный курс юаня составил 12,22 руб., максимальный - 12,412 руб. Было заключено 65340 сделок. Объем торгов составил 145772,2 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 81,61 коп. и составил 89,3629 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,77 руб., максимальный - 90,2 руб. Было заключено 18948 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 88,77 руб., максимальный - 90,2 руб. Было заключено 18948 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завеошил торги падением из-за закрытия позиций игроками на фоне ожиданий возможного повышения ставки ЦБ РФ в июне, а также на фоне слабости нефти. В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%,... В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%,... читать дальше

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РФ в январе-апреле экспортировала 1,2 млн тонн зернобобовых культур, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, отмечая, что эти данные - экспертная оценка. Драйвером роста выступили отгрузки гороха. За этот... Драйвером роста выступили отгрузки гороха. За этот... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок начали резко снижаться вечером в понедельник, инвесторы продолжают оценивать итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+. На прошлых выходных ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные... На прошлых выходных ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные... читать дальше

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Спотовая цена газа в Европе впервые за последние полгода превысила $420 за тысячу кубов. Днем в понедельник котировки контракта "на день вперед" на главной торговой площадке региона - хабе TTF - достигли $421. Это максимальное значение за последние 176 дней - с середины... Днем в понедельник котировки контракта "на день вперед" на главной торговой площадке региона - хабе TTF - достигли $421. Это максимальное значение за последние 176 дней - с середины... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 62,34 коп. и составил 89,4267 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,7325 руб., максимальный - 90,1925 руб. Было заключено 6718 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,7325 руб., максимальный - 90,1925 руб. Было заключено 6718 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,07 коп. и составил 12,2979 руб. Минимальный курс юаня составил 12,2155 руб., максимальный - 12,4065 руб. Было заключено 19197 сделок. Объем торгов составил 55418,57... Минимальный курс юаня составил 12,2155 руб., максимальный - 12,4065 руб. Было заключено 19197 сделок. Объем торгов составил 55418,57...

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