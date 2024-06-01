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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июня в размере 90,1915 руб., евро - 97,7908 руб.
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01 июня 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июня в размере 90,1915 руб., евро - 97,7908 руб.
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1 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 90,1915 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,46 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июня, составляет 97,7908 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,61 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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