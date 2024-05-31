31 мая 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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31 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 03.06 по 09.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|03.06.2024
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|апрель 2024
|03.06.2024
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|май 2024
|04.06.2024
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|май 2024
|04.06.2024
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|апрель 2024
|04.06.2024
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|апрель 2024
|05.06.2024
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|май 2024
|05.06.2024
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|апрель 2024
|05.06.2024
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|май 2024
|05.06.2024
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|май 2024
|05.06.2024
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|июнь 2024
|05.06.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 18 по 24 мая
|06.06.2024
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|апрель 2024
|06.06.2024
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|апрель 2024
|06.06.2024
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|апрель 2024
|06.06.2024
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|июнь 2024
|06.06.2024
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|апрель 2024
|06.06.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 19 по 25 мая
|06.06.2024
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|I квартал 2024
|06.06.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 12 по 18 мая
|07.06.2024
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|апрель 2024
|07.06.2024
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|I квартал 2024
|07.06.2024
|15:30
|Данные с рынка труда США
|май 2024
Это автоматическое сообщение.
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31 мая 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 03.06 по 09.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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Консенсус-прогноз... читать дальше
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Это автоматическое сообщение.
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Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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