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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,3656 руб.
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30 мая 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,3656 руб.

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30 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,96 коп. и составил 12,3656 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,307 руб., максимальный - 12,39 руб. Было заключено 43462 сделки. Объем торгов составил 109381,64 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,3655 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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