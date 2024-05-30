Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 89,8021 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,52 руб., максимальный - 90,0425 руб. Было заключено 16768 сделок. Объем торгов составил 86181,87 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,8525 руб. за доллар США.

30 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 54,21 коп. и составил 89,8021 руб.

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за сокращения позиций игроками в преддверии выходных и на ожиданиях, что ЦБ РФ на заседании через неделю может пойти на ужесточение монетарной политики, а также на фоне дешевеющей нефти. Внешние площадки подавали смешанные сигналы после... читать дальше

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РФ, начавшая в этом году квотировать импорт семян сельхозкультур из недружественных стран, продолжит это делать. "Квотирование импорта будет продолжено. Это механизм, который призван защитить внутренний рынок. Поэтапно будем уменьшать объем ввозимых семян", - заявил вице-премьер... читать дальше

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ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, планирует в этом году удвоить производство саженцев винограда в собственном питомнике, созданном на базе агрофирмы "Юбилейная", сообщается в пресс-релизе компании, приуроченном к назначению нового руководителя винодельни... читать дальше

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Годовая инфляция в Казахстане по итогам мая 2024 года может составить 8,4-8,9%, месячная - 0,5-0,7%, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством "Интерфакс-Казахстан". В апреле инфляция в стране, по данным статистики, составила 0,6%, в годовом исчислении -... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 5 июня составит 2 тыс. 778,1 рубля против 2 тыс. 977,3 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она снизится на 6,7%. Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне. Ставки были рассчитаны... Ставки были рассчитаны... читать дальше

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Индия в 2024 году планирует импортировать 3-5 млн тонн пшеницы, рассчитывает на поставки из России, сообщил председатель Индийской ассоциации производителей и импортеров зерновых и зернобобовых культур (IPGA) Бимал Котари на Всероссийском зерновом форуме в Сочи. "Нельзя... "Нельзя... читать дальше

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Экономика Канады в первом квартале выросла на максимальные за год 1,7% в годовом выражении, сообщило статуправление страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более существенного подъема, на 2,2%. Относительно четвертого квартала 2023 года канадский ВВП... Относительно четвертого квартала 2023 года канадский ВВП... читать дальше

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Акционеры "Московской биржи" на годовом собрании 31 мая утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 17,35 рубля на одну акцию, говорится в сообщении торговой площадки. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 июня. Выплаты... читать дальше

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Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам линейки "Лучший %" до 18% годовых, предложение будет действовать до конца июня, говорится в сообщении банка. Эта ставка доступна всем клиентам по средствам, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие два... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 03.06 по 09.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в пятницу после выхода статданных. Расходы населения США в апреле 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,3%. Эксперты,... читать дальше

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Минпромторг подготовил проект постановления правительства, в соответствии с которым электромобили и автобусы на электротяге со следующего года будут допускаться к госзакупкам только при условии их производства в РФ, сообщила пресс-служба министерства. Соответствующий проект... читать дальше

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1 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 31 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-719 на 26 млрд 935,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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ВВП Индии в четвертом финансовом квартале (январь-март) увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в отчете министерства статистики страны. Темпы роста замедлились по сравнению с 8,4% в третьем финквартале. Консенсус-прогноз... Консенсус-прогноз... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6810,14 (+45,56) руб./грамм; на серебро - 91,38 (-1,02) руб./грамм; на платину - 2992,51 (-3,9) руб./грамм; на палладий - 2746,04 (-10,77) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 1 по 7 июня ожидаются погашения по 45 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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