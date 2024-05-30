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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,3584 руб.
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30 мая 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,3584 руб.
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30 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,85 коп. и составил 12,3584 руб. Минимальный курс юаня составил 12,301 руб., максимальный - 12,385 руб. Было заключено 24611 сделок. Объем торгов составил 58486,39 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,359 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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