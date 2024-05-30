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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,7646 руб.
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30 мая 2024 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,7646 руб.

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30 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 54,77 коп. и составил 89,7646 руб.

Минимальный курс доллара США составил 89,4925 руб., максимальный - 89,9975 руб. Было заключено 5858 сделок. Объем торгов составил 31817,23 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,77 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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