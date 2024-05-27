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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в апреле составила 0,5%
Рост потребительских цен в апреле ускорился до 0,5% после повышения на 0,39% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,84% после 7,72% в марте. Рост цен в апреле совпал с прогнозами аналитиков. За 4 месяца цены выросли на 2,5%
 
Бюджет пополнят за счет модернизированного механизма РЕПО
Минфин работает над созданием нового финансового инструмента, который позволит казне получать дополнительные доходы, следует из проекта поправок к постановлению правительства РФ № 777 (оно определяет порядок управления остатками на едином счете...
 
В России могут появиться корпоративные пенсии
Минфин планирует разработать концепцию корпоративного пенсионного обеспечения в России с максимальным охватом для разных категорий работников, следует из презентации начальника отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) ведомства...
 
Массовый сегмент МСБ остается недофинансированным
Малый и средний бизнес (МСБ) в основном занимает средства в банках - на них приходится 80%, следует из совместного исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и Frank RG о заемном финансировании МСБ. Однако в отдельных сегментах проникновение...
 
27 мая 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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27 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo май 2024
15:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США апрель 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
27 мая 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 мая снизилась на 2,30% и составила 60832,913 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60832,913 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1433,921 млрд руб., или на...
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27 мая 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,3328 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 77,62 коп. и составил 96,3328 руб.

Минимальный курс евро составил 95,9025 руб., максимальный - 97,2525 руб. Было заключено 8504 сделки. Объем торгов составил 31489,37...
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27 мая 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,195 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,37 коп. и составил 12,195 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,141 руб., максимальный - 12,3225 руб. Было заключено 74033 сделки. Объем торгов составил 168826,26...
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27 мая 2024 года 18:57
Индекс МосБиржи упал на 2,9%, индекс РТС - на 1,8%
Российский фондовый рынок, начавший торги в минусе, завершил понедельник падением индекса МосБиржи ниже 3300 пунктов (-2,86%), уровня 2-месячной давности. Откат индикатора стал рекордным с февраля 2023 года.

Индекс РТС к 18:50 мск на 1,81% - до 1173,92 пункта....    читать дальше
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27 мая 2024 года 18:48
Индекс МосБиржи упал ниже 3300 пунктов, уровня 2-месячной давности
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в понедельник упал ниже рубежа 3300 пунктов, достигнув уровня 2-месячной давности на фоне укрепления рубля и ожиданий пролонгации высоких ставок ЦБ РФ.

К 18:38 мск индекс МосБиржи составил...    читать дальше
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27 мая 2024 года 18:46
Центробанк предлагает обновить требования к банкам для размещения средств центрального депозитария
Банк России разработал проект указания, который вводит дополнительные критерии по отбору иностранных банков для размещения средств центрального депозитария.

Согласно подготовленному ЦБ документу, центральный депозитарий будет вправе размещать денежные средства в банках...    читать дальше
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27 мая 2024 года 18:37
"Атомстройэкспорт" подписал контракт на строительство малой АЭС в Узбекистане
АО "Атомстройэкспорт" подписало с ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана контракт на строительство в республике малой атомной станции, сообщил медиацентр "Росатома".

"Проект предусматривает строительство в...    читать дальше
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27 мая 2024 года 18:28
Минсельхоз РФ планирует включить столовый виноград в баланс виноградарства и виноделия
Минсельхоз РФ планирует включить столовые сорта винограда, которые употребляются в свежем виде, в баланс виноградарства и виноделия.

"В этом году осенью запланировали формирование баланса виноградарства и виноделия, где будет учтен как раз и столовый виноград", -...    читать дальше
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27 мая 2024 года 18:19
Нефть продолжает дорожать
Нефтяные цены продолжают повышаться вечером в понедельник.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:02 мск подорожали на $0,75 (0,91%), до $82,87 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX)...    читать дальше
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27 мая 2024 года 18:16
Минфин перечислил НРД средства для выплат по евробондам "Россия-2026" и "России-2036"
Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 6,4 млрд руб. (эквивалент $71,3 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2026 году и 2,6 млрд руб....    читать дальше
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27 мая 2024 года 18:08
ФТС: повышение пошлин не повлияло на поставки в Россию вина из Франции и Испании
Введение в прошлом году повышенных пошлин на импорт вина из недружественных стран не ограничило их ввоз из таких стран, как Франция и Испания, более того, поставки даже выросли, сообщил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора...    читать дальше
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27 мая 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,1851 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,61 коп. и составил 12,1851 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,136 руб., максимальный - 12,3175 руб. Было заключено 20156 сделок. Объем торгов составил 74306,74...
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27 мая 2024 года 17:54
Банк России может получить право потребовать свернуть деятельность банка за рубежом, если увидит в ней риски
Банк России может получить право потребовать от банков с универсальной лицензией прекратить владеть долями в иностранных компаниях, осуществлять в отношении них контроль, а также закрыть филиал или представительство за рубежом при определенных условиях.

Соответствующий...    читать дальше
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27 мая 2024 года 17:37
Путин: Россия и Узбекистан создают инвестфонд объемом $500 млн для перспективных проектов с участием регионов двух стран
Россия и Узбекистан создают совместный инвестфонд объемом $500 млн для финансирования перспективных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный...    читать дальше
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27 мая 2024 года 17:26
ЕЦБ не должен исключать снижение ставок в июле после июньского уменьшения - глава Банка Франции
Европейскому центральному банку (ЕЦБ) не следует исключать возможность снижения ключевых процентных ставок как на июньском, так и на июльском заседаниях, заявил глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

В интервью немецкой газете...    читать дальше
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27 мая 2024 года 17:11
Шанхай для поддержки рынка недвижимости смягчает требования по ипотеке
Власти Шанхая смягчают требования для привлечения ипотеки в соответствии с анонсированным ранее в этом месяце правительством страны пакетом мер поддержки рынка недвижимости.

Минимальные ставки первоначального взноса по ипотечному кредиту будут снижены на 10 процентных...    читать дальше
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