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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 мая в размере 89,7026 руб., евро - 97,0954 руб.
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27 мая 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 мая в размере 89,7026 руб., евро - 97,0954 руб.
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26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 89,7026 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,60 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 97,0954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 78,34 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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.27 мая 2024 года 19:15
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АО "Атомстройэкспорт" подписало с ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана контракт на строительство в республике малой атомной станции, сообщил медиацентр "Росатома". "Проект предусматривает строительство в... читать дальше
.27 мая 2024 года 18:28
Минсельхоз РФ планирует включить столовые сорта винограда, которые употребляются в свежем виде, в баланс виноградарства и виноделия. "В этом году осенью запланировали формирование баланса виноградарства и виноделия, где будет учтен как раз и столовый виноград", -... читать дальше
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Нефтяные цены продолжают повышаться вечером в понедельник. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:02 мск подорожали на $0,75 (0,91%), до $82,87 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX)... читать дальше
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Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 6,4 млрд руб. (эквивалент $71,3 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2026 году и 2,6 млрд руб.... читать дальше
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