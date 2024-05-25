ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 мая в размере 89,7026 руб., евро - 97,0954 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 97,0954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 78,34 коп.

25 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 89,7026 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,60 коп.

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За год доля малых и средних предприятий (МСП), которые занимаются экспортом, выросла в почти полтора раза, - около 14% МСП занимались экспортом на апрель 2024 года. Год назад таких было 10%, говорится в исследовании ПСБ и "Опоры России" в рамках подсчета индекса RSBI (Russia... читать дальше

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Нижний порог при установке прогрессивной шкалы НДФЛ может составить не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по РФ, следует из полного текста рекомендаций комитета по бюджету Госдумы по донастройке налоговой системы. "Важно, чтобы... "Важно, чтобы... читать дальше

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Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в мае составила 27,5 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 40,6 тыс. руб. К апрелю показатели выросли на 0,9% и 0,2%... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству улицы Бутлерова на юго-западе столицы. "Как и планировали - отремонтированы проезжая часть и тротуары, приведено в порядок освещение. Сейчас обустраиваем газоны", - написал Собянин в своем... читать дальше

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С 1 сентября 2024 года персональные стипендии имени Дмитрия Лихачёва будут увеличены с 5 до 15 тыс. рублей. Постановление об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, говорится в сегодняшнем сообщении, опубликованном на сайте кабмина. "Как и прежде, персональные... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства. "Поздравляю с Днём российского предпринимательства руководителей крупных компаний и холдингов, представителей малого и среднего... "Поздравляю с Днём российского предпринимательства руководителей крупных компаний и холдингов, представителей малого и среднего... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановления, утверждающие требования для организаций, которые смогут по поручению судовладельцев управлять безэкипажными судами. "Организации обязаны иметь свидетельство, подтверждающее их полномочия в области автономного судовождения. Кроме... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником - Днем химика. "Современная химическая индустрия - одна из ключевых, способствует росту экономики, обеспечению технологической независимости и обороноспособности... читать дальше

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Страны G7 продолжат добиваться соблюдения в мире установленного ими потолка цен на российскую нефть, говорится в опубликованном в субботу коммюнике по итогам встречи министров финансов стран "Группы семи" в Италии. "Мы будем усиленно добиваться соблюдения потока цен на нефть, не... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин потребовал сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики вооруженных сил, такую задачу он поставил, открывая вчера встречу с руководством предприятий ОПК. "Как отмечал уже раньше, важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику... "Как отмечал уже раньше, важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 89,7026 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,60 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 97,0954 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 97,0954 руб. По сравнению с...

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства парка Героев Отечественной войны 1812 года и сквера 65-летия Победы, всего будет обустроено девять общественных пространств. "В этом году большая работа предстоит в Юго-Восточном округе: создадим для жителей... "В этом году большая работа предстоит в Юго-Восточном округе: создадим для жителей... читать дальше

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Министерство экономики Азербайджана пересмотрело базовый макроэкономический прогноз на 2024 год, увеличило цену на нефть, заложенную в госбюджете, с $60 за баррель до $75/бар. Согласно информации, размещенной на сайте Минфина Азербайджана, средняя экспортная цена нефти... Согласно информации, размещенной на сайте Минфина Азербайджана, средняя экспортная цена нефти... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин считает, что большинство оборонных предприятий РФ в срок выполняют задания гособоронзаказа. "Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", - сказал Путин, открывая... читать дальше

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол о внесении изменений в соглашение о преференциальной торговле с Азербайджаном. Соответствующее решение опубликовано 25 мая в официальном вестнике правительства Турции - Resmi Gazete. Документ, предполагающий... Документ, предполагающий... читать дальше

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По итогам последнего обновления реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) число зарегистрированных малых и средних предприятий превысило 6,5 млн, обновив рекорд с момента начала их учёта. Одновременно количество самозанятых достигло 10,2 миллиона человек. С... читать дальше

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