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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 мая в размере 89,7026 руб., евро - 97,0954 руб.
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25 мая 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 мая в размере 89,7026 руб., евро - 97,0954 руб.
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25 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 89,7026 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,60 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 мая, составляет 97,0954 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 78,34 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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