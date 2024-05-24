24 мая 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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24 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.05 по 02.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|27.05.2024
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|май 2024
|27.05.2024
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|апрель 2024
|28.05.2024
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|март 2024
|28.05.2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|май 2024
|29.05.2024
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|апрель 2024
|29.05.2024
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|май 2024
|29.05.2024
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|апрель 2024
|30.05.2024
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|апрель 2024
|30.05.2024
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|май 2024
|30.05.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 12 по 18 мая
|30.05.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 05 по 11 мая
|30.05.2024
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|I квартал 2024
|30.05.2024
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 18 по 24 мая
|31.05.2024
|09:45
|Изменение ВВП Франции
|I квартал 2024
|31.05.2024
|11:00
|Изменение ВВП Италии
|I квартал 2024
|31.05.2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|май 2024
|31.05.2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|май 2024
|31.05.2024
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|I квартал 2024
|31.05.2024
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|апрель 2024
|31.05.2024
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|март 2024
|31.05.2024
|15:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|май 2024
|02.06.2024
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|апрель 2024
Это автоматическое сообщение.
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24 мая 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 27.05 по 02.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
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