Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

24 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 27.05 по 02.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,29 коп. и составил 12,3287 руб. Минимальный курс юаня составил 12,2675 руб., максимальный - 12,403 руб. Было заключено 56944 сделки. Объем торгов составил 161349,52... Минимальный курс юаня составил 12,2675 руб., максимальный - 12,403 руб. Было заключено 56944 сделки. Объем торгов составил 161349,52...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 73,05 коп. и составил 97,109 руб. Минимальный курс евро составил 96,8525 руб., максимальный - 97,51 руб. Было заключено 9266 сделок. Объем торгов составил 41117,29 млн... Минимальный курс евро составил 96,8525 руб., максимальный - 97,51 руб. Было заключено 9266 сделок. Объем торгов составил 41117,29 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 51,64 коп. и составил 89,6961 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,26 руб., максимальный - 90,77 руб. Было заключено 31778 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 89,26 руб., максимальный - 90,77 руб. Было заключено 31778 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,3%,... В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,3%,... читать дальше

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Лидеры России и Белоруссии договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "От энергетики зависит ритмичная работа промышленности, стоимость конечной продукции.... "От энергетики зависит ритмичная работа промышленности, стоимость конечной продукции.... читать дальше

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Цены на нефть начали умеренно расти вечером в пятницу и могут прервать серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд. Нефть завершает неделю в минусе из-за отсутствия четких сигналов на рынке, полагает старший стратег SIA Wealth Management Колин Сизински.... Нефть завершает неделю в минусе из-за отсутствия четких сигналов на рынке, полагает старший стратег SIA Wealth Management Колин Сизински.... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот"по МСФО в первом квартале 2024 года составила $216,019 млн, говорится в отчете компании. Результат оказался лучше консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль на уровне $207,8 млн. Ближе всех был прогноз Sber CIB - $217 млн. В... В... читать дальше

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Цена меди может вырасти до $40 тыс. за тонну в следующие несколько лет, поскольку спрос на металл будет повышаться быстрее, чем его предложение, полагает известный инвестор и основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран. Стоимость меди, играющей важную роль в... Стоимость меди, играющей важную роль в... читать дальше

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Россия строго соблюдает свои международные обязательства в сфере ядерного оружия и ничего не нарушает, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерных вооружений, здесь нет ничего, что бы мы нарушили, здесь нет ничего... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 63,80 коп. и составил 89,5695 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,11 руб., максимальный - 90,0275 руб. Было заключено 6474 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,11 руб., максимальный - 90,0275 руб. Было заключено 6474 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,86 коп. и составил 12,3112 руб. Минимальный курс юаня составил 12,253 руб., максимальный - 12,3925 руб. Было заключено 21042 сделки. Объем торгов составил 65571,06... Минимальный курс юаня составил 12,253 руб., максимальный - 12,3925 руб. Было заключено 21042 сделки. Объем торгов составил 65571,06...

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне будет нулевой. Такой расчет представил Минсельхоз. Таким образом, нулевая пошлина будет на нулевом уровне уже в течение года. Таким образом, нулевая пошлина будет на нулевом уровне уже в течение года. Пошлина на подсолнечный шрот снизится на 35,4%, до 1 тыс. 544,3 рубля с 2 тыс.... Пошлина на подсолнечный шрот снизится на 35,4%, до 1 тыс. 544,3 рубля с 2 тыс.... читать дальше

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Выручка Cian Plc в 1-м квартале 2024 года составила 3,15 млрд рублей, что на 31% выше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщила компания. Выручка компании выросла на фоне увеличения доходов от основного бизнеса - на 28%, до 2,97 млрд рублей. Динамика... Выручка компании выросла на фоне увеличения доходов от основного бизнеса - на 28%, до 2,97 млрд рублей. Динамика... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае снизился до 69,1 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение стало минимальным с начала года. Предварительно сообщалось о... Предварительно сообщалось о... читать дальше

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Минсельхоз РФ планирует поднять до 18 тыс. рублей за тонну базовую цену (так называемая цена отсечения) пшеницы, по которой рассчитывается экспортная пошлина на это зерно, сообщает Союз экспортеров зерна в своем телеграм-канале со ссылкой на директора департамента регулирования... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27.05 по 02.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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