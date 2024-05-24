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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,9932 руб.
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24 мая 2024 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,9932 руб.

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24 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 83,26 коп. и составил 96,9932 руб.

Минимальный курс евро составил 96,3925 руб., максимальный - 97,375 руб. Было заключено 4553 сделки. Объем торгов составил 17993,79 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,1925 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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