Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,9932 руб.

Минимальный курс евро составил 96,3925 руб., максимальный - 97,375 руб. Было заключено 4553 сделки. Объем торгов составил 17993,79 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,1925 руб. за евро.

24 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 83,26 коп. и составил 96,9932 руб.

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Долговые обязательства пяти крупнейших компаний перед российскими банками составляют 56% капитала банковского сектора, Банк России планирует постепенно модифицировать банковское регулирование в целях введения дополнительных ограничений на риск концентрации, говорится в обзоре... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин призвал страны СНГ продолжать скоординированную работу по наращиванию экономических связей, совместно противостоять протекционизму, недобросовестной конкуренции и санкциям. "Важно продолжать скоординированную работу для наращивания... "Важно продолжать скоординированную работу для наращивания... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 83,26 коп. и составил 96,9932 руб. Минимальный курс евро составил 96,3925 руб., максимальный - 97,375 руб. Было заключено 4553 сделки. Объем торгов составил 17993,79... Минимальный курс евро составил 96,3925 руб., максимальный - 97,375 руб. Было заключено 4553 сделки. Объем торгов составил 17993,79...

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Банк России ужесточает макропруденциальные лимиты по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) на III квартал 2024 года, сообщил регулятор. ЦБ "считает целесообразным ускорить переход к более сбалансированной структуре портфеля необеспеченных... ЦБ "считает целесообразным ускорить переход к более сбалансированной структуре портфеля необеспеченных... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 29 мая составит 2 тыс. 977,3 рубля за тонну против 3 тыс. 109,7 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она снизится на 4,3%. Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне. Ставки были рассчитаны... Ставки были рассчитаны... читать дальше

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Выручка АО "Роснано" в 1-м квартале по РСБУ возросла в 10,8 раза - до 5,7 млрд рублей, говорится в бухотчетности компании. По итогам 1-го квартала "Роснано" получило чистую прибыль в размере 278,1 млн рублей против убытка в 396,3 млн рублей годом ранее. Валовая прибыль составила... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 45,63 пункта (1,325%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3397,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3442,36 (-0,01%) пункта,... читать дальше

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Банк России отмечает увеличение активности россиян в 4-м квартале 2023 года - 1-м квартале 2024 года на рынке криптоактивов, которое может быть обусловлено ростом их котировок, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ. Так, объем притоков и оттоков криптоактивов... Так, объем притоков и оттоков криптоактивов... читать дальше

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Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в пятницу упал ниже рубежа 3400 пунктов, достигнув уровня начала апреля, на фоне укрепления рубля и снижения нефти (Brent просела в район $81 за баррель). К 14:24 мск индекс МосБиржи составил... К 14:24 мск индекс МосБиржи составил... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в минусе торги в пятницу. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало снижение рынка акций США. Опубликованный накануне индекс PMI оказался выше прогноза, а хорошее состояние... Негативное влияние на настроения инвесторов оказало снижение рынка акций США. Опубликованный накануне индекс PMI оказался выше прогноза, а хорошее состояние... читать дальше

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Компания Swire Coca-Cola начала строительство завода в китайской провинции Гуандун, сообщает агентство "Синьхуа". Инвестиции боттлера Coca-Cola в этот проект составят 1,25 млрд юаней ($176 млн). Предприятие площадью около 128 тыс. кв. метров будет оснащено 11 линиями по... Предприятие площадью около 128 тыс. кв. метров будет оснащено 11 линиями по... читать дальше

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Германский автопроизводитель Volkswagen Group ведет переговоры с потенциальными партнерами по поводу совместного производства автомобилей в Индии, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление представителя компании. Volkswagen уже принадлежат два завода в Индии. В прошлом... Volkswagen уже принадлежат два завода в Индии. В прошлом... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,65 пункта (0,774%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3416,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3442,36 (-0,01%) пункта,... читать дальше

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ФАС России и ФГБУ "Центр агроаналитики" при Минсельхозе заключили соглашение об информационном взаимодействии. Как сообщается в пресс-релизе антимонопольного ведомства, это поможет службе выявлять нарушения положения о предоставлении информации о внебиржевых сделках на... Как сообщается в пресс-релизе антимонопольного ведомства, это поможет службе выявлять нарушения положения о предоставлении информации о внебиржевых сделках на... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 24 апреля по 24 мая) - 92,5045 руб. за доллар, максимальное значение - 95,38 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,88 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,75/91,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 5 коп., средний...

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