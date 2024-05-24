Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 353,2 млрд руб.

24 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 мая по данным на начало операционного дня выросло до 353,2 млрд руб.

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Товарные аукционы по свинине на НТБ (Национальная товарная биржа, входит в группу Московская биржа) могут начаться в июне, сообщил исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Николай Аксенов на форуме по биржевой торговле продукцией АПК в четверг в... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,43 пункта (0,419%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3428,36 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,19 пункта (0,265%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,19 пункта (0,265%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В мае индекс потребительского доверия в Великобритании увеличился на два пункта и достиг максимума с декабря 2021 года. Значение индикатора поднялось до минус 17 пунктов по сравнению с минус 19 пунктами в прошлом месяце, сообщается в отчете GfK NOP Ltd. В мае 2023 года... В мае 2023 года... читать дальше

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Банк России продал валюту расчетами 23 мая на 6,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал небольшим снижением индекса МосБиржи и повышением индекса РТС на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти после недельного отката. Европейские рынки акций закрылись вчера разнонаправленными... Европейские рынки акций закрылись вчера разнонаправленными... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,73/93,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 мая по данным на начало операционного дня выросло до 353,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Лесопромышленный холдинг Segezha Group завершил 1-й квартал 2024 года ростом показателя OIBDA по МСФО в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 11% к 4-му кварталу 2023 года - до 2,53 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка Segezha в... Выручка Segezha в... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году выше 34 млрд рублей получили малые и средние предприятия от города в рамках поддержки. "Только в прошлом, 2023 г. поддержку получили порядка 5 тыс. малых и средних предприятий в объеме 34,2 млрд рублей", - написал... "Только в прошлом, 2023 г. поддержку получили порядка 5 тыс. малых и средних предприятий в объеме 34,2 млрд рублей", - написал... читать дальше

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В апреле розничные продажи в Великобритании упали на 2,3% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Это максимальное сокращение за 4 месяца. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее значительное снижение:... Аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее значительное снижение:... читать дальше

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Правительство Японии внесло в санкционные списки 9 российских компаний, а также одно физическое лицо, сообщил японский МИД. Японская сторона мотивировала санкции связями компаний с якобы имеющими место "закупками оружия у Северной Кореи, поскольку это представляет собой... Японская сторона мотивировала санкции связями компаний с якобы имеющими место "закупками оружия у Северной Кореи, поскольку это представляет собой... читать дальше

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В 1-м квартале ВВП Германии вырос на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статагентства страны. Результат совпал с предварительно объявленной оценкой. Аналитики также не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 мая составили по Российской Федерации 4939,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4687,4 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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4 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-715 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Россияв этом году может увеличить экспорт продукции свиноводства до более 310 тыс. тонн, мяса птицы - до свыше 400 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз по итогам встречи главы министерства Оксаны Лут с производителями и отраслевыми союзами. Напомнив, что к 2030 году экспорт... Напомнив, что к 2030 году экспорт... читать дальше

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Сегодня в ходе торгов фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало снижение рынка акций США. Опубликованный накануне индекс PMI оказался выше прогноза, а... Негативное влияние на настроения инвесторов оказало снижение рынка акций США. Опубликованный накануне индекс PMI оказался выше прогноза, а... читать дальше

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