24 мая 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|I квартал 2024
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|апрель 2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|май 2024
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24 мая 2024 года 10:35
Товарные аукционы по свинине на НТБ (Национальная товарная биржа, входит в группу Московская биржа) могут начаться в июне, сообщил исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Николай Аксенов на форуме по биржевой торговле продукцией АПК в четверг в... читать дальше
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24 мая 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,43 пункта (0,419%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3428,36 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,19 пункта (0,265%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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24 мая 2024 года 10:19
В мае индекс потребительского доверия в Великобритании увеличился на два пункта и достиг максимума с декабря 2021 года. Значение индикатора поднялось до минус 17 пунктов по сравнению с минус 19 пунктами в прошлом месяце, сообщается в отчете GfK NOP Ltd.
В мае 2023 года... читать дальше
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24 мая 2024 года 10:11
Банк России продал валюту расчетами 23 мая на 6,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше
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24 мая 2024 года 10:04
Сегодняшние торги российский рынок акций начал небольшим снижением индекса МосБиржи и повышением индекса РТС на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти после недельного отката.
Европейские рынки акций закрылись вчера разнонаправленными... читать дальше
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24 мая 2024 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,73/93,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи вырос...
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24 мая 2024 года 10:01
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 мая по данным на начало операционного дня выросло до 353,2 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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24 мая 2024 года 09:58
Лесопромышленный холдинг Segezha Group завершил 1-й квартал 2024 года ростом показателя OIBDA по МСФО в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 11% к 4-му кварталу 2023 года - до 2,53 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка Segezha в... читать дальше
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24 мая 2024 года 09:52
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году выше 34 млрд рублей получили малые и средние предприятия от города в рамках поддержки.
"Только в прошлом, 2023 г. поддержку получили порядка 5 тыс. малых и средних предприятий в объеме 34,2 млрд рублей", - написал... читать дальше
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24 мая 2024 года 09:45
В апреле розничные продажи в Великобритании упали на 2,3% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Это максимальное сокращение за 4 месяца.
Аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее значительное снижение:... читать дальше
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24 мая 2024 года 09:38
Правительство Японии внесло в санкционные списки 9 российских компаний, а также одно физическое лицо, сообщил японский МИД.
Японская сторона мотивировала санкции связями компаний с якобы имеющими место "закупками оружия у Северной Кореи, поскольку это представляет собой... читать дальше
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24 мая 2024 года 09:31
В 1-м квартале ВВП Германии вырос на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статагентства страны. Результат совпал с предварительно объявленной оценкой. Аналитики также не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading... читать дальше
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24 мая 2024 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 мая составили по Российской Федерации 4939,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4687,4 млрд руб.
На начало... читать дальше
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24 мая 2024 года 09:13
4 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-715 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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24 мая 2024 года 09:13
Россияв этом году может увеличить экспорт продукции свиноводства до более 310 тыс. тонн, мяса птицы - до свыше 400 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз по итогам встречи главы министерства Оксаны Лут с производителями и отраслевыми союзами.
Напомнив, что к 2030 году экспорт... читать дальше
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24 мая 2024 года 09:07
Сегодня в ходе торгов фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику.
Негативное влияние на настроения инвесторов оказало снижение рынка акций США. Опубликованный накануне индекс PMI оказался выше прогноза, а... читать дальше
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