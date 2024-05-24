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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,2486 руб., курс евро - в размере 97,8788 руб.
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24 мая 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,2486 руб., курс евро - в размере 97,8788 руб.
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24 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 мая, составляет 90,2486 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,99 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 мая, составляет 97,8788 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,01 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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