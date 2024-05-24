ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 90,2486 руб., курс евро - в размере 97,8788 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 мая, составляет 97,8788 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,01 коп.

24 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 мая, составляет 90,2486 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,99 коп.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства парка Героев Отечественной войны 1812 года и сквера 65-летия Победы, всего будет обустроено девять общественных пространств. "В этом году большая работа предстоит в Юго-Восточном округе: создадим для жителей... "В этом году большая работа предстоит в Юго-Восточном округе: создадим для жителей... читать дальше

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Министерство экономики Азербайджана пересмотрело базовый макроэкономический прогноз на 2024 год, увеличило цену на нефть, заложенную в госбюджете, с $60 за баррель до $75/бар. Согласно информации, размещенной на сайте Минфина Азербайджана, средняя экспортная цена нефти... Согласно информации, размещенной на сайте Минфина Азербайджана, средняя экспортная цена нефти... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин считает, что большинство оборонных предприятий РФ в срок выполняют задания гособоронзаказа. "Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", - сказал Путин, открывая... читать дальше

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол о внесении изменений в соглашение о преференциальной торговле с Азербайджаном. Соответствующее решение опубликовано 25 мая в официальном вестнике правительства Турции - Resmi Gazete. Документ, предполагающий... Документ, предполагающий... читать дальше

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По итогам последнего обновления реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) число зарегистрированных малых и средних предприятий превысило 6,5 млн, обновив рекорд с момента начала их учёта. Одновременно количество самозанятых достигло 10,2 миллиона человек. С... читать дальше

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Правительство России на докапитализацию регионального фонда развития промышленности в Псковской области дополнительно направит 250 млн рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в субботу сайт правительства. "Благодаря... "Благодаря... читать дальше

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В Казахстане большую часть иностранных туристов составляют граждане стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев. "За последние годы наблюдается стабильный рост взаимного потока туристов. По данным статистики, 62% потока... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в июне планируется завершить строительство центрального кластера образовательного комплекса МГТУ им. Н.Э. Баумана. "Завершим в июне этого года центральный кластер образовательного комплекса МГТУ им. Н.Э. Баумана. Во всех его пяти корпусах... читать дальше

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Широкое внедрение беспилотных автомобилей на российских дорогах начнется через пять-семь лет, считает глава Минцифры Максут Шадаев. "Думаю, что это ближайшее будущее. Я бы сказал, пять-семь лет, наверное, и эта уже практика будет входить в нашу жизнь", - сказал Шадаев в субботу... читать дальше

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании искусственного участка земли, который впоследствии войдет в границы морского порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает в субботу сайт правительства. "В границы морского порта Сабетта в ЯНАО... читать дальше

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Турцию за четыре месяца 2024 года посетили более миллиона российских туристов, это на 5% больше, чем годом ранее, следует из статистики министерства туризма и культуры страны. Общее число иностранных туристов составило 10,6 млн, это почти на 12% больше, чем в... Общее число иностранных туристов составило 10,6 млн, это почти на 12% больше, чем в... читать дальше

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Российская сторона может увеличить в 2-3 раза финансирование импортозамещающих проектов в Белоруссии после выборки ранее выданного госкредита на 105 млрд российских рублей, сообщил посол Минска в Москве Дмитрий Крутой после переговоров президентов двух стран. "Локальные... "Локальные... читать дальше

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Совет директоров банка "Центр-инвест" (Ростов-на-Дону) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение направить на выплату дивидендов за 2023 год 621,74 млн рублей, говорится в сообщении банка. Банк в 2023 году получил чистую прибыль в размере 4,078 млрд рублей, что... читать дальше

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Число американцев, которые отправятся в поездки по стране в последние выходные мая, накануне отмечаемого в США Дня памяти, в этом году составит порядка 43,8 млн человек, что на 4% больше, чем годом ранее, прогнозирует Американская автомобильная ассоциация (ААА). Это... Это... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") по РСБУ в первом квартале 2024 года сократилась на 35% и составила 4,079 млрд рублей против 6,274 млрд рублей прибыли в январе-марте прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Согласно... Согласно... читать дальше

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Потери бюджета РФ от нелегальных сигарет в 2023 году составили 130 млрд рублей, сообщается в экспертных материалах по вопросам контрабанды табачной продукции, с которыми ознакомился "Интерфакс". Так, по данным директора АНО "Национальный научный центр компетенций в... Так, по данным директора АНО "Национальный научный центр компетенций в... читать дальше

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