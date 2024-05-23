Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,4198 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,385 руб., максимальный - 12,4335 руб. Было заключено 17475 сделок. Объем торгов составил 62273,78 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,3925 руб. за юань.

23 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,02 коп. и составил 12,4198 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62823,594 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 370,959 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,02 коп. и составил 12,4216 руб. Минимальный курс юаня составил 12,3865 руб., максимальный - 12,438 руб. Было заключено 41283 сделки. Объем торгов составил 84968,82... Минимальный курс юаня составил 12,3865 руб., максимальный - 12,438 руб. Было заключено 41283 сделки. Объем торгов составил 84968,82...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,31 коп. и составил 97,8395 руб. Минимальный курс евро составил 97,4775 руб., максимальный - 98,015 руб. Было заключено 6470 сделок. Объем торгов составил 21166,02 млн... Минимальный курс евро составил 97,4775 руб., максимальный - 98,015 руб. Было заключено 6470 сделок. Объем торгов составил 21166,02 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,00 коп. и составил 90,2125 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,9575 руб., максимальный - 90,3675 руб. Было заключено 16085 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,9575 руб., максимальный - 90,3675 руб. Было заключено 16085 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в миноре, завершил четверг незначительным изменением индекса МосБиржи и подросшим индексом РТС. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел всего на 0,05% и составил 3442,79 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел всего на 0,05% и составил 3442,79 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,11% -... Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,11% -... читать дальше

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"Норникель" планирует строительство мощностей по выпуску платины в Бахрейне, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в четверг. "Строительство завода в Бахрейне по производству платины компания "Норильский никель" планирует", - сказал Новак, отвечая на вопрос "Первого... "Строительство завода в Бахрейне по производству платины компания "Норильский никель" планирует", - сказал Новак, отвечая на вопрос "Первого... читать дальше

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Британцам предлагается запасаться консервами, батарейками и бутилированной водой в рамках новой кампании, начатой правительством Великобритании для того, чтобы побудить общественность подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, пишет Financial Times. Вице-премьер... Вице-премьер... читать дальше

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Госкорпорация "Росатом" обсуждает с белорусскими властями около 40 неядерных проектов, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром республики Романом Головченко в четверг в Минске. "Мы рассматриваем около 40 проектов в неядерной... "Мы рассматриваем около 40 проектов в неядерной... читать дальше

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Вечером нефтяные цены вновь начали минусовать, продлевая серию снижений до четырех сессий подряд. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:57 мск подешевели на 6 центов, до $81,84 за баррель. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:57 мск подешевели на 6 центов, до $81,84 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на... Фьючерсы на WTI на июль на... читать дальше

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Продвижение ИТ-решений за рубежом требует предоставления льготных кредитов как самим экспортерам, так и их заказчикам на покупку российских продуктов; без этого отечественным ИТ-компаниям будет сложно конкурировать с вендорами из других стран, считает вице-президент... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,36 коп. и составил 90,2075 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,9325 руб., максимальный - 90,3 руб. Было заключено 4352 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 89,9325 руб., максимальный - 90,3 руб. Было заключено 4352 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,02 коп. и составил 12,4198 руб. Минимальный курс юаня составил 12,385 руб., максимальный - 12,4335 руб. Было заключено 17475 сделок. Объем торгов составил 62273,78... Минимальный курс юаня составил 12,385 руб., максимальный - 12,4335 руб. Было заключено 17475 сделок. Объем торгов составил 62273,78...

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль представил в четверг пакет стимулирующих мер на сумму 26 трлн вон (свыше $19 млрд) для поддержки отечественной полупроводниковой отрасли. Этот шаг направлен на поддержку чипмейкеров, включая Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., на... Этот шаг направлен на поддержку чипмейкеров, включая Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., на... читать дальше

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В апреле продажи новых домов в США сократились на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 634 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. В марте, согласно пересмотренным данным, было реализовано 665 тыс. новостроек (рост на 5,4%), а не 693... В марте, согласно пересмотренным данным, было реализовано 665 тыс. новостроек (рост на 5,4%), а не 693... читать дальше

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Американский дом моды Ralph Lauren Corp. увеличил чистую прибыль за 4-й квартал 2024 финансового года почти в 3 раза и умеренно повысил выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе опустилось на 8 тыс. и составило 215 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее показатель составлял 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в... Аналитики в... читать дальше

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