Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 319,9 млрд руб.

23 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 мая по данным на начало операционного дня выросло до 319,9 млрд руб.

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В пятницу, 24 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 6,4 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 24 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 24 мая, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 12,5 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Национальный банк Грузии улучшил прогноз роста экономики в этом году с 5% до 5,6%, в 2025 году ожидается замедление темпов экономического роста до 4,5%, говорится в опубликованном в четверг отчете о денежно-кредитной политике. "Согласно пересмотренному базовому... "Согласно пересмотренному базовому... читать дальше

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Центробанк Турции по итогам майского заседания не стал менять ключевую процентную ставку (ставка по семидневным операциям РЕПО), оставив её на уровне 50% годовых. Решение совпало с прогнозами рынка. Регулятор придерживается осторожной позиции по инфляции и продолжает... Регулятор придерживается осторожной позиции по инфляции и продолжает... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,16 коп. и составил 97,8258 руб. Минимальный курс евро составил 97,62 руб., максимальный - 97,9675 руб. Было заключено 6275 сделок. Объем торгов составил 15933,38 млн... Минимальный курс евро составил 97,62 руб., максимальный - 97,9675 руб. Было заключено 6275 сделок. Объем торгов составил 15933,38 млн...

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Примерно 700 км федеральных автомобильных дорог в РФ будут построены и реконструированы в 2024 году в рамках дорожного нацпроекта, сообщил сайт правительства со ссылкой на курирующего строительный блок вице-премьера Марата Хуснуллина. Работы в рамках федерального... Работы в рамках федерального... читать дальше

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Чистая прибыль банка "Синара" по МСФО в 2023 году выросла на 32,9% и составила 3,08 млрд рублей, говорится в отчете банка. Чистый процентный доход до вычета резервов в 2023 году вырос в 283 раза - до 6,4 млрд рублей, после создания резервов - он составил 5,22 млрд... Чистый процентный доход до вычета резервов в 2023 году вырос в 283 раза - до 6,4 млрд рублей, после создания резервов - он составил 5,22 млрд... читать дальше

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Аналитик JPMorgan Chase Чжу Хайбинь улучшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 5,2% с ранее ожидавшихся 4,9%, сообщает агентство "Синьхуа". Подъем экономики в первом квартале на 5,3% в годовом исчислении превзошел ожидания рынка и ознаменовал хорошее начало года,... Подъем экономики в первом квартале на 5,3% в годовом исчислении превзошел ожидания рынка и ознаменовал хорошее начало года,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,01 пункта (0,523%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3426,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3434,66 (-0,29%) пункта,... читать дальше

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Московская биржа, группа ОЗК и "Деметра-Холдинг" подписали соглашение о сотрудничестве по развитию организованных торгов, ценовых индикаторов и производных финансовых инструментов рынка зерна. Официальная церемония подписания соглашения прошла в рамках форума "Биржевой... Официальная церемония подписания соглашения прошла в рамках форума "Биржевой... читать дальше

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Нефтяные цены растут, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущих трех сессий подряд. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:05 мск подорожали на $0,58 (0,71%), до $82,48 за баррель. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:05 мск подорожали на $0,58 (0,71%), до $82,48 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на... Фьючерсы на WTI на июль на... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились. Инвесторы оценивали выпущенный накануне протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно ему, ряд руководителей американского... Инвесторы оценивали выпущенный накануне протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно ему, ряд руководителей американского... читать дальше

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Переход активов АО "Макфа" и связанных с обществом компаний в собственность РФ завершен, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Плахотнюк, комментируя результаты судебного заседания, где ответчикам было отказано в отмене обеспечительных мер по иску... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала американскую Mondelez International Inc. на 337,5 млн евро за нарушение правил конкуренции. Компания препятствовала трансграничной торговле своей продукцией в Евросоюзе, говорится в пресс-релизе регулятора. Mondelez принадлежат... Mondelez принадлежат... читать дальше

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Пауза в снижении инфляционных ожиданий в последние месяцы подтверждает необходимость длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели, говорится в комментарии Банка России. "Необходимым условием возвращения инфляции к целевому... "Необходимым условием возвращения инфляции к целевому... читать дальше

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