23 мая 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|май 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 12 по 18 мая
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 05 по 11 мая
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|апрель 2024
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23 мая 2024 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 мая составили по Российской Федерации 4986,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4752,2 млрд руб.
На начало... читать дальше
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23 мая 2024 года 09:23
3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-714 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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23 мая 2024 года 09:16
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) выдало разрешение WisdomTree на торговлю ETP, инвестирующими в биткойн и эфир, два самых популярных цифровых токена. Торги начнутся 28 мая на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Таким образом, первые в... читать дальше
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23 мая 2024 года 09:08
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в четверг. Инвесторы оценивают выпущенный накануне протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно ему, ряд руководителей американского... читать дальше
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23 мая 2024 года 08:59
Цены на нефть продолжают снижаться в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и перспективы спроса на энергоносители.
Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,825 млн баррелей - до 458,84 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики... читать дальше
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23 мая 2024 года 08:51
Банк Кореи в четверг сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам 11-го заседания подряд.
"Хотя тенденция к замедлению инфляции сохраняется, риски... читать дальше
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23 мая 2024 года 08:43
Добыча природного газа в Норвегии в апреле выросла на 1,3% относительно того же месяца годом ранее - до 10,4 млрд кубометров, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD).
По уточненным расчетам, в марте объем производства составлял 11,35 млрд... читать дальше
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23 мая 2024 года 08:35
Американские фондовые индексы снизились после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
В нем говорится, что ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит... читать дальше
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23 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $11,94 млн.
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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23 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 37,82 млрд руб.
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Размер выплат на облигацию
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23 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 75,95 млрд руб.
Эмитент
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Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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23 мая 2024 года 08:29
Ряд руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться, свидетельствует протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
В ходе обсуждения... читать дальше
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23 мая 2024 года 08:25
Президент России Владимир Путин разрешил "Америкэн Экспресс Банку" провести мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале нормативно-правовых актов.
ООО "Америкэн Экспресс... читать дальше
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23 мая 2024 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,2 руб. (+14 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Через час торгов доллар продолжает незначительно расти. Евро также слабо дорожает. Рубль немного снижается... читать дальше
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23 мая 2024 года 08:14
ЦБ РФ повторил фразу о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий для дальнейшего снижения инфляции.
Как говорится в комментарии Банка России, основным проинфляционным фактором является высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности... читать дальше
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23 мая 2024 года 08:07
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились по итогам торгов в среду.
Негативом для рынка стали статданные из Великобритании, показавшие более медленное, чем ожидалось, сокращение темпов инфляции в стране.
Потребительские цены в Британии в... читать дальше
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