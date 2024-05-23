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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в апреле составила 0,5%
Рост потребительских цен в апреле ускорился до 0,5% после повышения на 0,39% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,84% после 7,72% в марте. Рост цен в апреле совпал с прогнозами аналитиков. За 4 месяца цены выросли на 2,5%
 
Жилищные вклады планируют запустить в РФ в 2025 году
В 2025 году в России хотят запустить новый сберегательный продукт - жилищные вклады. Законопроект получил положительный отзыв правительства и одобрен в первом чтении. Банк России также поддерживает инициативу, сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦБ....
 
Садоводов обяжут начать использовать земельные участки в течение 3-х лет
Собственники земельных участков, в том числе садоводы и огородники, будут обязаны начать их использование в течение 3-х лет по аналогии с участками сельхозназначения. Соответствующий законопроект, разработанный Росреестром, одобрила...
 
Число состоятельных клиентов банков выросло в 1,5 раза
В 2024 г. произошел беспрецедентный рост российского сегмента банковских VIP-клиентов: число состоятельных граждан в кредитных организациях за 2023 г. увеличилось на 50% и составило 21 800 человек, а общий размер их средств после падения в 2022 г....
 
23 мая 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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23 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK май 2024
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 12 по 18 мая
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 05 по 11 мая
17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США апрель 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
23 мая 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4986,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2572 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 мая составили по Российской Федерации 4986,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4752,2 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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23 мая 2024 года 09:23
ВТБ разместит 24 мая однодневные бонды серии КС-4-714 на 250 млрд рублей
3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-714 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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23 мая 2024 года 09:16
Первые криптовалютные ETP в Великобритании начнутся 28 мая
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) выдало разрешение WisdomTree на торговлю ETP, инвестирующими в биткойн и эфир, два самых популярных цифровых токена. Торги начнутся 28 мая на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Таким образом, первые в...    читать дальше
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23 мая 2024 года 09:08
Азиатские фондовые рынки торгуются без единой динамики
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в четверг. Инвесторы оценивают выпущенный накануне протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно ему, ряд руководителей американского...    читать дальше
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23 мая 2024 года 08:59
Цены на нефть продолжают снижаться
Цены на нефть продолжают снижаться в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и перспективы спроса на энергоносители.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,825 млн баррелей - до 458,84 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики...    читать дальше
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23 мая 2024 года 08:51
ЦБ Южной Кореи сохранил ставку на уровне 3,5% годовых
Банк Кореи в четверг сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам 11-го заседания подряд.

"Хотя тенденция к замедлению инфляции сохраняется, риски...    читать дальше
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23 мая 2024 года 08:43
Добыча природного газа в Норвегии в апреле выросла на 1,3% в годовом сравнении
Добыча природного газа в Норвегии в апреле выросла на 1,3% относительно того же месяца годом ранее - до 10,4 млрд кубометров, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD).

По уточненным расчетам, в марте объем производства составлял 11,35 млрд...    читать дальше
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23 мая 2024 года 08:35
Американские фондовые индексы снизились на 0,2-5%
Американские фондовые индексы снизились после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В нем говорится, что ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит...    читать дальше
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23 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $11,94 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $11,94 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
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23 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 37,82 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 37,82 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
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23 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 75,95 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 75,95 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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23 мая 2024 года 08:29
Руководители ФРС готовы поднять ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться
Ряд руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться, свидетельствует протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

В ходе обсуждения...    читать дальше
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23 мая 2024 года 08:25
Путин разрешил "Америкэн Экспресс Банку" провести мероприятия по добровольной ликвидации
Президент России Владимир Путин разрешил "Америкэн Экспресс Банку" провести мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

ООО "Америкэн Экспресс...    читать дальше
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23 мая 2024 года 08:20
Доллар и евро незначительно растут на торгах "Московской биржи"
Доллар США начал торги на "Московской бирже" ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,2 руб. (+14 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Через час торгов доллар продолжает незначительно расти. Евро также слабо дорожает. Рубль немного снижается...    читать дальше
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23 мая 2024 года 08:14
Для дальнейшего снижения инфляции надо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия - ЦБ РФ
ЦБ РФ повторил фразу о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий для дальнейшего снижения инфляции.

Как говорится в комментарии Банка России, основным проинфляционным фактором является высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности...    читать дальше
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23 мая 2024 года 08:07
Европейские фондовые рынки завершили торги снижением
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились по итогам торгов в среду.

Негативом для рынка стали статданные из Великобритании, показавшие более медленное, чем ожидалось, сокращение темпов инфляции в стране.

Потребительские цены в Британии в...    читать дальше
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