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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 мая составили по Российской Федерации 4986,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4752,2 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-714 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) выдало разрешение WisdomTree на торговлю ETP, инвестирующими в биткойн и эфир, два самых популярных цифровых токена. Торги начнутся 28 мая на Лондонской фондовой бирже (LSE). Таким образом, первые в... Таким образом, первые в... читать дальше

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Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в четверг. Инвесторы оценивают выпущенный накануне протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно ему, ряд руководителей американского... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и перспективы спроса на энергоносители. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,825 млн баррелей - до 458,84 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики... Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,825 млн баррелей - до 458,84 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики... читать дальше

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Банк Кореи в четверг сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам 11-го заседания подряд. Таким образом, ЦБ не меняет ключевую процентную ставку по итогам 11-го заседания подряд. "Хотя тенденция к замедлению инфляции сохраняется, риски... "Хотя тенденция к замедлению инфляции сохраняется, риски... читать дальше

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Добыча природного газа в Норвегии в апреле выросла на 1,3% относительно того же месяца годом ранее - до 10,4 млрд кубометров, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD). По уточненным расчетам, в марте объем производства составлял 11,35 млрд... По уточненным расчетам, в марте объем производства составлял 11,35 млрд... читать дальше

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Американские фондовые индексы снизились после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В нем говорится, что ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит... В нем говорится, что ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $11,94 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 37,82 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 75,95 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Ряд руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться, свидетельствует протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). В ходе обсуждения... В ходе обсуждения... читать дальше

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Президент России Владимир Путин разрешил "Америкэн Экспресс Банку" провести мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале нормативно-правовых актов. ООО "Америкэн Экспресс... ООО "Америкэн Экспресс... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,2 руб. (+14 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает незначительно расти. Евро также слабо дорожает. Рубль немного снижается... Через час торгов доллар продолжает незначительно расти. Евро также слабо дорожает. Рубль немного снижается... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились по итогам торгов в среду. Негативом для рынка стали статданные из Великобритании, показавшие более медленное, чем ожидалось, сокращение темпов инфляции в стране. Негативом для рынка стали статданные из Великобритании, показавшие более медленное, чем ожидалось, сокращение темпов инфляции в стране. Потребительские цены в Британии в... Потребительские цены в Британии в... читать дальше

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