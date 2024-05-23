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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 мая в размере 90,1887 руб., евро - 97,8989 руб.
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23 мая 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 мая в размере 90,1887 руб., евро - 97,8989 руб.
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23 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 90,1887 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,95 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 97,8989 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,82 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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