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В апреле объем японского экспорта увеличился на 8,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 8,98 трлн иен ($57,4 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Повышение показателя отмечено по итогам 5-го месяца подряд. Консенсус-прогноз экспертов,... Консенсус-прогноз экспертов,... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 мая составили по Российской Федерации 4984,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4740,3 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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В апреле потребительские цены в Великобритании выросли на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с июля 2021 года - с 3,2% месяцем ранее. Консенсус-прогноз... Консенсус-прогноз... читать дальше

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Администрация президента США Джо Байдена продаст около 1 млн баррелей бензина из резерва страны, сообщает Минэнерго. "Управление нефтяных запасов министерства энергетики (DOE) США объявило конкурс на продажу и ликвидацию 1 млн баррелей (42 млн галлонов) бензина в... "Управление нефтяных запасов министерства энергетики (DOE) США объявило конкурс на продажу и ликвидацию 1 млн баррелей (42 млн галлонов) бензина в... читать дальше

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2 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-713 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе торгов, трейдеры оценивают статданные из Японии и Южной Кореи. Рынок ждет публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, рассчитывая на новые сигналы... Рынок ждет публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, рассчитывая на новые сигналы... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 22 мая составляет 3 тыс. 277,7 рубля против 3 тыс. 170,7 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она повысилась на 3,4%. Пошлины на ячмень и кукурузу остались на нулевом уровне. Пошлины на ячмень и кукурузу остались на нулевом уровне. Ставки были... Ставки были... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают опускаться сегодня утром на опасениях по поводу мирового спроса на топливо. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск составлял$82,23 за баррель, что на $0,65 (0,78%) ниже, чем на закрытие... Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск составлял$82,23 за баррель, что на $0,65 (0,78%) ниже, чем на закрытие... читать дальше

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Рыбаки РФ к 21 мая преодолели планку вылова рыбы в 2 млн тонн, это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство. Положительная динамика промысла сохраняется в Дальневосточном, Северном и Азово-Черноморском бассейнах. Так, на Дальнем... Положительная динамика промысла сохраняется в Дальневосточном, Северном и Азово-Черноморском бассейнах. Так, на Дальнем... читать дальше

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Правительство Белоруссии дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории республики. Соответствующие изменения внесены в постановление Совмина от 6 декабря 2021 года. "В указанный перечень включены отдельные товары, происходящие из Латвии,... "В указанный перечень включены отдельные товары, происходящие из Латвии,... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 111,4 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $34,27 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 37,47 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний. Dow Jones Industrial Average повысился на 0,17% и составил 39872,99 пункта. Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,25% - до максимальных за всю... Dow Jones Industrial Average повысился на 0,17% и составил 39872,99 пункта. Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,25% - до максимальных за всю... читать дальше

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Доллар США начал торги на Московской бирже на уровне предыдущего закрытия. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,09 руб. (без изменений). Американская валюта при этом оказалась на 32,07 коп. ниже действующего официального курса. Рубль после... Рубль после... читать дальше

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Крупнейшие компании считают необходимым усилить взаимодействие и координацию отраслевых центров компетенций (ИЦК, в их состав входят крупнейшие заказчики, а также разработчики различного ПО) по импортозамещению программного обеспечения, следует из выступлений руководителей ряда... читать дальше

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