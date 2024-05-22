22 мая 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|апрель 2024
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|апрель 2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 11 по 17 мая
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|май 2024
Это автоматическое сообщение.
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22 мая 2024 года 09:30
В апреле объем японского экспорта увеличился на 8,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 8,98 трлн иен ($57,4 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Повышение показателя отмечено по итогам 5-го месяца подряд.
Консенсус-прогноз экспертов,... читать дальше
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22 мая 2024 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 мая составили по Российской Федерации 4984,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4740,3 млрд руб.
На начало... читать дальше
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22 мая 2024 года 09:23
В апреле потребительские цены в Великобритании выросли на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с июля 2021 года - с 3,2% месяцем ранее.
Консенсус-прогноз... читать дальше
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22 мая 2024 года 09:16
Администрация президента США Джо Байдена продаст около 1 млн баррелей бензина из резерва страны, сообщает Минэнерго.
"Управление нефтяных запасов министерства энергетики (DOE) США объявило конкурс на продажу и ликвидацию 1 млн баррелей (42 млн галлонов) бензина в... читать дальше
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22 мая 2024 года 09:09
2 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-713 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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22 мая 2024 года 09:08
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе торгов, трейдеры оценивают статданные из Японии и Южной Кореи.
Рынок ждет публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, рассчитывая на новые сигналы... читать дальше
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22 мая 2024 года 08:54
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 22 мая составляет 3 тыс. 277,7 рубля против 3 тыс. 170,7 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она повысилась на 3,4%.
Пошлины на ячмень и кукурузу остались на нулевом уровне.
Ставки были... читать дальше
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22 мая 2024 года 08:46
Нефтяные цены продолжают опускаться сегодня утром на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.
Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск составлял$82,23 за баррель, что на $0,65 (0,78%) ниже, чем на закрытие... читать дальше
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22 мая 2024 года 08:44
Рыбаки РФ к 21 мая преодолели планку вылова рыбы в 2 млн тонн, это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство.
Положительная динамика промысла сохраняется в Дальневосточном, Северном и Азово-Черноморском бассейнах. Так, на Дальнем... читать дальше
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22 мая 2024 года 08:36
Правительство Белоруссии дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории республики. Соответствующие изменения внесены в постановление Совмина от 6 декабря 2021 года.
"В указанный перечень включены отдельные товары, происходящие из Латвии,... читать дальше
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22 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 111,4 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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22 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $34,27 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 мая 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 37,47 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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22 мая 2024 года 08:28
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний.
Dow Jones Industrial Average повысился на 0,17% и составил 39872,99 пункта. Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,25% - до максимальных за всю... читать дальше
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22 мая 2024 года 08:20
Доллар США начал торги на Московской бирже на уровне предыдущего закрытия. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,09 руб. (без изменений). Американская валюта при этом оказалась на 32,07 коп. ниже действующего официального курса.
Рубль после... читать дальше
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22 мая 2024 года 08:14
Крупнейшие компании считают необходимым усилить взаимодействие и координацию отраслевых центров компетенций (ИЦК, в их состав входят крупнейшие заказчики, а также разработчики различного ПО) по импортозамещению программного обеспечения, следует из выступлений руководителей ряда... читать дальше
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