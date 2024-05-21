21 мая 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|май 2024
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|март 2024
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|март 2024
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|апрель 2024
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21 мая 2024 года 16:08
Продажи туров за рубеж в российских туркомпаниях выросли на 30-45% по сравнению с прошлым годом, это связано как с увеличением числа стран с прямыми рейсами из России, так и со стабилизацией курсов валют, сообщает во вторник Российский союз туриндустрии (РСТ).
В... читать дальше
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21 мая 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,31/93,44 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи...
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21 мая 2024 года 16:01
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит с 1 июня 2024 г. на 1 марта 2025 г. срок вступления в силу нормы об обороте этилового спирта и алкогольной продукции при наличии электронных документов, определенных правительством, сейчас для... читать дальше
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21 мая 2024 года 15:53
По итогам 1-го квартала 2024 года негосударственные пенсионные фонды (НПФ) показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам - на уровне 2,3% (9,7% годовых) и 1,8% (7,5% годовых), говорится в сообщении Банка... читать дальше
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21 мая 2024 года 15:49
Министерство финансов России 22 мая проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26246, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 1-го купонного...
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21 мая 2024 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 27,79 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 90,4082 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
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21 мая 2024 года 15:45
Совет ЕС принял во вторник постановление и директиву, устанавливающие общие правила внутреннего рынка для природных газов, СПГ и водорода, а также реформирующие существующее газовое законодательство ЕС.
Новое законодательство "дает государствам-членам юридический... читать дальше
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21 мая 2024 года 15:38
Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает лишить уполномоченные организации из перечня ДОМ.РФ права на выдачу ипотечных займов, так как они неподконтрольны ЦБ и с их стороны встречаются многочисленные недобросовестные практики.
Предложение комитета содержится в... читать дальше
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21 мая 2024 года 15:30
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, который устраняет правовой пробел в регулировании упрощенной идентификации клиента - физического лица и расширяет перечень лиц, которые могут проводить эту идентификацию. Документ (№455930-8) в октябре 2023 г. внесли в... читать дальше
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21 мая 2024 года 15:30
В среду, 22 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 36,9 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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21 мая 2024 года 15:30
В среду, 22 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $34,26 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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21 мая 2024 года 15:30
В среду, 22 мая, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 38,12 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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21 мая 2024 года 15:22
Вариант повышения ключевой ставки будет рассматриваться и на заседании совета директоров Банка России в июне, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"Я думаю, что альтернативный сценарий (повышение ставки) будет предметно рассматриваться и на июньском... читать дальше
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21 мая 2024 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,60 коп. и составил 98,2793 руб.
Минимальный курс евро составил 98,065 руб., максимальный - 98,6275 руб. Было заключено 5928 сделок. Объем торгов составил 15333,44...
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21 мая 2024 года 15:08
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 1 июля 2024 г. обязательства для налогоплательщиков из стран Евразийского экономического союза (EAЭС) уплачивать НДС в российский бюджет, если они продают товары через электронные торговые площадки российским физическим лицам.... читать дальше
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21 мая 2024 года 15:00
Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении на 2024 год нормы, по которой физлица-налоговые резиденты РФ могут не платить НДФЛ при получении имущества от контролируемых иностранных компаний (КИК).
Документ (№518220-8) внесли в парламент в конце декабря 2023 года... читать дальше
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