ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 мая в размере 90,6537 руб., евро - 98,5842 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 98,5842 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,34 коп.

21 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 90,6537 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,36 коп.

.

Продажи туров за рубеж в российских туркомпаниях выросли на 30-45% по сравнению с прошлым годом, это связано как с увеличением числа стран с прямыми рейсами из России, так и со стабилизацией курсов валют, сообщает во вторник Российский союз туриндустрии (РСТ). В... В... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,31/93,44 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи...

.

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит с 1 июня 2024 г. на 1 марта 2025 г. срок вступления в силу нормы об обороте этилового спирта и алкогольной продукции при наличии электронных документов, определенных правительством, сейчас для... читать дальше

.

По итогам 1-го квартала 2024 года негосударственные пенсионные фонды (НПФ) показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам - на уровне 2,3% (9,7% годовых) и 1,8% (7,5% годовых), говорится в сообщении Банка... читать дальше

.

Министерство финансов России 22 мая проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26246, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 1-го купонного... Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 133 дня, дата выплаты 1-го купонного...

.

На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 27,79 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 90,4082 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

.

Совет ЕС принял во вторник постановление и директиву, устанавливающие общие правила внутреннего рынка для природных газов, СПГ и водорода, а также реформирующие существующее газовое законодательство ЕС. Новое законодательство "дает государствам-членам юридический... Новое законодательство "дает государствам-членам юридический... читать дальше

.

Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает лишить уполномоченные организации из перечня ДОМ.РФ права на выдачу ипотечных займов, так как они неподконтрольны ЦБ и с их стороны встречаются многочисленные недобросовестные практики. Предложение комитета содержится в... Предложение комитета содержится в... читать дальше

.

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, который устраняет правовой пробел в регулировании упрощенной идентификации клиента - физического лица и расширяет перечень лиц, которые могут проводить эту идентификацию. Документ (№455930-8) в октябре 2023 г. внесли в... читать дальше

.

В среду, 22 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 36,9 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

В среду, 22 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $34,26 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

В среду, 22 мая, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 38,12 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Вариант повышения ключевой ставки будет рассматриваться и на заседании совета директоров Банка России в июне, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Я думаю, что альтернативный сценарий (повышение ставки) будет предметно рассматриваться и на июньском... "Я думаю, что альтернативный сценарий (повышение ставки) будет предметно рассматриваться и на июньском... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,60 коп. и составил 98,2793 руб. Минимальный курс евро составил 98,065 руб., максимальный - 98,6275 руб. Было заключено 5928 сделок. Объем торгов составил 15333,44... Минимальный курс евро составил 98,065 руб., максимальный - 98,6275 руб. Было заключено 5928 сделок. Объем торгов составил 15333,44...

.

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении с 1 июля 2024 г. обязательства для налогоплательщиков из стран Евразийского экономического союза (EAЭС) уплачивать НДС в российский бюджет, если они продают товары через электронные торговые площадки российским физическим лицам.... читать дальше

.

Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении на 2024 год нормы, по которой физлица-налоговые резиденты РФ могут не платить НДФЛ при получении имущества от контролируемых иностранных компаний (КИК). Документ (№518220-8) внесли в парламент в конце декабря 2023 года... Документ (№518220-8) внесли в парламент в конце декабря 2023 года... читать дальше

.