20 мая 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Цены производителей в Германии
|апрель 2024
Это автоматическое сообщение.
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20 мая 2024 года 11:43
Банк "ДОМ.РФ" в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО практически в два раза - до 9,8 млрд рублей по сравнению с 5 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года, следует из отчета кредитной организации.
Расходы на резервы в январе-марте... читать дальше
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20 мая 2024 года 11:29
В апреле 2024 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,40 млн руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1% (в марте 2024 года - 1,44 млн руб.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй... читать дальше
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20 мая 2024 года 11:20
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Литвы в иностранной валюте на уровне "А" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне... читать дальше
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20 мая 2024 года 11:09
ВТБ и находящаяся у него во временном управлении "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) примут решение о строительстве новой судостроительной верфи до конца текущего года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Чтобы гарантированно справиться с таким... читать дальше
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20 мая 2024 года 10:59
Чистая прибыль ПАО "Группа Ренессанс Страхование" увеличилась на 7,6% в 1-м квартале 2024 года по сравнению с 1-м кварталом 2023 года и составила 2,5 млрд рублей в стандартах МСФО, сообщает страховщик.
Общий объем собранных страховых премий группы за период вырос на... читать дальше
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20 мая 2024 года 10:35
ЦБ РФ продал валюту расчетами 17 мая на 6,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на... читать дальше
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20 мая 2024 года 10:28
Совет Думы на сегодняшнем заседании в понедельник планирует перенести срок рассмотрения законопроекта о повышении административных штрафов для агрохолдингов за нарушения в области обращения с пестицидами, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки... читать дальше
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20 мая 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,51 пункта (0,157%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3507,4 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,43 пункта (0,366%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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20 мая 2024 года 10:20
Расчетный депозитарий "СПБ биржи" 20 мая подаст в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявление на получение разрешения для иностранных контрагентов на проведение операций с клиентскими активами, говорится в сообщении СПБ банка.
"После... читать дальше
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20 мая 2024 года 10:12
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 342,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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20 мая 2024 года 10:12
Правительство РФ направит дополнительные средства на субсидирование программы льготного кредитования развития инженерной и транспортной инфраструктуры в сельских агломерациях, а также на строительства жилья, сообщается в пресс-релизе кабинета министров.
Решение будет... читать дальше
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20 мая 2024 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти.
Европейские фондовые индексы, кроме испанского, снизились в пятницу.
Фондовые индикаторы США завершили пятницу без единой динамики, Dow впервые... читать дальше
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20 мая 2024 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,7/93,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 67 коп., Cредний курс продажи упал...
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20 мая 2024 года 09:57
Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал банкам еврозоны, осуществляющим операции в РФ, ускорить выход с российского рынка из-за опасений, что они могут подпасть под санкции США, сообщила Financial Times.
Регулятор ждет от фининститутов подробных планов,... читать дальше
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20 мая 2024 года 09:50
Минфин не поддержал идею отменить до конца сентября условия по обнулению топливного демпфера, а также расширить диапазон отклонения биржевых цен для получения нефтяниками демпферных выплат, пишет "Коммерсант", ссылаясь на письмо замминистра Алексея Сазанова в... читать дальше
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20 мая 2024 года 09:42
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 мая составили по Российской Федерации 4698,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4452,4 млрд руб.
На начало... читать дальше
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