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Банк "ДОМ.РФ" в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО практически в два раза - до 9,8 млрд рублей по сравнению с 5 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2023 года, следует из отчета кредитной организации. Расходы на резервы в январе-марте... Расходы на резервы в январе-марте... читать дальше

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В апреле 2024 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,40 млн руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1% (в марте 2024 года - 1,44 млн руб.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Литвы в иностранной валюте на уровне "А" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне... Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне... читать дальше

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ВТБ и находящаяся у него во временном управлении "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) примут решение о строительстве новой судостроительной верфи до конца текущего года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Чтобы гарантированно справиться с таким... "Чтобы гарантированно справиться с таким... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Группа Ренессанс Страхование" увеличилась на 7,6% в 1-м квартале 2024 года по сравнению с 1-м кварталом 2023 года и составила 2,5 млрд рублей в стандартах МСФО, сообщает страховщик. Общий объем собранных страховых премий группы за период вырос на... Общий объем собранных страховых премий группы за период вырос на... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 17 мая на 6,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на... читать дальше

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Совет Думы на сегодняшнем заседании в понедельник планирует перенести срок рассмотрения законопроекта о повышении административных штрафов для агрохолдингов за нарушения в области обращения с пестицидами, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,51 пункта (0,157%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3507,4 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,43 пункта (0,366%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,43 пункта (0,366%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Расчетный депозитарий "СПБ биржи" 20 мая подаст в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявление на получение разрешения для иностранных контрагентов на проведение операций с клиентскими активами, говорится в сообщении СПБ банка. "После... "После... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 342,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Правительство РФ направит дополнительные средства на субсидирование программы льготного кредитования развития инженерной и транспортной инфраструктуры в сельских агломерациях, а также на строительства жилья, сообщается в пресс-релизе кабинета министров. Решение будет... Решение будет... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти. Европейские фондовые индексы, кроме испанского, снизились в пятницу. Европейские фондовые индексы, кроме испанского, снизились в пятницу. Фондовые индикаторы США завершили пятницу без единой динамики, Dow впервые... Фондовые индикаторы США завершили пятницу без единой динамики, Dow впервые... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,7/93,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 67 коп., Cредний курс продажи упал...

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал банкам еврозоны, осуществляющим операции в РФ, ускорить выход с российского рынка из-за опасений, что они могут подпасть под санкции США, сообщила Financial Times. Регулятор ждет от фининститутов подробных планов,... Регулятор ждет от фининститутов подробных планов,... читать дальше

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Минфин не поддержал идею отменить до конца сентября условия по обнулению топливного демпфера, а также расширить диапазон отклонения биржевых цен для получения нефтяниками демпферных выплат, пишет "Коммерсант", ссылаясь на письмо замминистра Алексея Сазанова в... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 мая составили по Российской Федерации 4698,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4452,4 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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