Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,576 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,556 руб., максимальный - 12,601 руб. Было заключено 36210 сделок. Объем торгов составил 83699,2 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,5715 руб. за юань.

17 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,68 коп. и составил 12,576 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,03 коп. и составил 90,9974 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,9125 руб., максимальный - 91,0975 руб. Было заключено 26011 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,9125 руб., максимальный - 91,0975 руб. Было заключено 26011 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,67 коп. и составил 98,7919 руб. Минимальный курс евро составил 98,6625 руб., максимальный - 99,0725 руб. Было заключено 6270 сделок. Объем торгов составил 22342,29... Минимальный курс евро составил 98,6625 руб., максимальный - 99,0725 руб. Было заключено 6270 сделок. Объем торгов составил 22342,29...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,68 коп. и составил 12,576 руб. Минимальный курс юаня составил 12,556 руб., максимальный - 12,601 руб. Было заключено 36210 сделок. Объем торгов составил 83699,2 млн... Минимальный курс юаня составил 12,556 руб., максимальный - 12,601 руб. Было заключено 36210 сделок. Объем торгов составил 83699,2 млн...

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Рост ВВП РФ в 1-м квартале составил 5,4% - Росстат ВВП РФ в 1-м квартале 2024 г. увеличился на 5,4% по сравнению с 1-м кварталом 2023 года. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития (также 5,4%), превысили оценку ЦБ (4,6%) и... Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития (также 5,4%), превысили оценку ЦБ (4,6%) и... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне новостей с форума РФ-КНР, перешедшей к росту нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3500 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, В Азии в пятницу преобладала негативная... В Азии в пятницу преобладала негативная... читать дальше

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Правительство РФ утвердило постановление о продлении на два года - до 31 мая 2026 года - эксперимента по маркировке импортной алкогольной продукции. Согласно документу, в нем также установлены дополнительные требования к таможенным складам и складам временного хранения,... Согласно документу, в нем также установлены дополнительные требования к таможенным складам и складам временного хранения,... читать дальше

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Цены на нефть растут вечером в пятницу и завершают неделю в плюсе. Поддержку котировкам оказывают сильные статданные из Китая. Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило в пятницу Государственное... Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило в пятницу Государственное... читать дальше

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ОК "Русал" рассматривает возможность проведения buyback, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По данным другого источника, такая идея действительно прозвучала в ходе недавнего обсуждения советом директоров вопроса о выплате дивидендов за 2023... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,16 коп. и составил 90,8821 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,7925 руб., максимальный - 91,185 руб. Было заключено 4924 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,7925 руб., максимальный - 91,185 руб. Было заключено 4924 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,36 коп. и составил 12,5643 руб. Минимальный курс юаня составил 12,551 руб., максимальный - 12,59 руб. Было заключено 19655 сделок. Объем торгов составил 59242,5 млн... Минимальный курс юаня составил 12,551 руб., максимальный - 12,59 руб. Было заключено 19655 сделок. Объем торгов составил 59242,5 млн...

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РФ в январе-апреле увеличила экспорт ракообразных биоресурсов в Китай на 4%, в том числе поставлено 9,7 тыс. тонн крабов и 912 тонн креветок, сообщает "Агроэкспорт". "За последние два года отгрузки российских крабов в Китай выросли более чем в два раза. Согласно... "За последние два года отгрузки российских крабов в Китай выросли более чем в два раза. Согласно... читать дальше

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Минфин подготовил проект приказа об условиях эмиссии и обращения внешних облигационных займов РФ, выпускаемых с 2024 года. Проект, предполагающий ряд изменений, которые позволят Минфину провести замещение находящихся в обращении еврооблигаций РФ новыми локальными выпусками,... читать дальше

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Группа "Интерфакс" и Союз информационных агентств Организации исламского сотрудничества (Союз ОИС) подписали на Форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимный обмен сторонами общедоступным новостным контентом,... Документ предусматривает взаимный обмен сторонами общедоступным новостным контентом,... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в пятницу, в отсутствие важных статданных инвесторы оценивают новости крупных компаний. На уходящей неделе в США вышли сразу две инфляционных статистики - по ценам производителей и... На уходящей неделе в США вышли сразу две инфляционных статистики - по ценам производителей и... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20.05 по 26.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В понедельник, 20 мая, в Канаде праздник - День Виктории, в Германии, Франции праздник - Троицын день. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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