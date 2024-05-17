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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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До 2030 года Россия должна достигнуть 4-е место в мире по объему ВВП
Президент РФ Владимир Путин включил в национальные цели до 2030 года достижение РФ четвертого места в мире по объему ВВП. Это должно произойти за счет роста производительности труда, низкого уровня безработицы
 
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США, Китай и Россия понесут наименьшие потери среди крупных экономик при столкновении с полной внешнеэкономической блокадой из-за высокого индекса национальной силы (имеющиеся природные ресурсы, а также человеческий, экономический, научный и военный...
 
Перерасчет неоказанных услуг ЖКХ предлагают сделать автоматическим
Правозащитники обратились в Минстрой РФ с предложением сделать автоматическим перерасчет платежей граждан за услуги ЖКХ ненадлежащего качества. Это особенно актуально при расчетах за отопление и водоснабжение. Сейчас изменение размера платы...
 
Порядок продажи сим-карт россиянам хотят ужесточить
ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ, рассказали источники "Коммерсанта", близкие к операторам связи. По словам одного из них, для борьбы с серым рынком сим-карт рассматривается три варианта покупки. Первый - по...
 
17 мая 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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17 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне апрель 2024
17:00 Индекс опережающих экономических показателей США апрель 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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Россия и Малайзия подписали новое соглашение об избежании двойного налогообложения
Россия и Малайзия подписали обновленное соглашение об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Документ подписали статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов и замминистра финансов Малайзии Лим...    читать дальше
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17 мая 2024 года 10:31
Yadro рассчитывает занять в РФ 10-15% рынка планшетов
ООО "КНС Групп" (бренд Yadro) планирует занять 10-15% российского рынка планшетных ПК среднего ценового сегмента (порядка 40 тыс. рублей) и намерен инвестировать в развитие направления пользовательских устройств (бренд Kvadra) 10 млрд рублей, заявил "Интерфаксу" гендиректор...    читать дальше
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17 мая 2024 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 17 мая растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,84 пункта (0,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3496,1 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,87 пункта (0,238%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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17 мая 2024 года 10:21
Квартальная чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО снизилась на 11%, но оказалась лучше прогнозов
По итогам 1-го квартала чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО составила 13 млрд рублей, что на 10,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации.

Аналитики прогнозировали снижение чистой прибыли банка...    читать дальше
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17 мая 2024 года 10:12
В апреле цены на китайские новостройки упали на 3,1% - максимально с июля 2015 года
Цены на новостройки в крупных городах Китая в апреле снизились по итогам 10-го месяца подряд на фоне сокращения продаж, а также инвестиций в недвижимость.

Согласно отчету Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, цены на новое жилье в 70 крупнейших городах...    читать дальше
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17 мая 2024 года 10:04
Рынок акций РФ открылся в зеленой зоне
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в зеленой зоне на фоне восстановления нефти и в ожидании свежих новостей с форума РФ-КНР.

Европейские фондовые индикаторы снизились вчера с многолетних максимумов.

Американские фондовые индексы завершили четверг снижением,...    читать дальше
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17 мая 2024 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 90,83/93,83 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,83/93,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 50 коп., Cредний курс продажи...
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17 мая 2024 года 09:57
Банк России продал юани на 6,2 млрд руб. с расчетами 16 мая
Банк России продал валюту расчетами 16 мая на 6,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение...    читать дальше
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17 мая 2024 года 09:50
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 652,9 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 652,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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17 мая 2024 года 09:49
Чистая прибыль Applied Materials во 2-м финквартале увеличилась на 9%
Американская Applied Materials, один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, увеличила чистую прибыль во 2-м фи квартале на 9%, выручка компании почти не изменилась, но оказалась лучше ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании,...    читать дальше
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17 мая 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4533,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2521,31 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 мая составили по Российской Федерации 4533,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4291,7 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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17 мая 2024 года 09:15
Китайская Ping An изучает варианты сокращения доли в HSBC
Китайская страховая компания Ping An Insurance изучает варианты сокращения доли в британском банке HSBC Holdings Plc, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ранее в этом месяце Ping An продала акции HSBC на $50 млн, сократив долю в банке до 7,98% с...    читать дальше
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17 мая 2024 года 09:07
Фондовая Азия, кроме материкового Китая и Гонконга, торгуется в минусе
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику, исключением являются рынки материкового Китая и Гонконга.

Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого...    читать дальше
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17 мая 2024 года 09:03
ВТБ разместит 20 мая однодневные бонды серии КС-4-710 на 250 млрд рублей
7 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-710 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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17 мая 2024 года 09:00
Глава ФРБ Кливленда: ФРС должна удерживать высокую ставку дольше, чтобы добиться цели по инфляции
Руководителям Федеральной резервной системы (ФРС) необходимо больше подтверждений спада инфляции в США, чтобы быть уверенными в том, что она движется к целевому показателю ЦБ в 2%, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта...    читать дальше
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17 мая 2024 года 08:53
Доллар укрепляется к евро, иене и фунту
В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет...    читать дальше
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