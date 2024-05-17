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Россия и Малайзия подписали обновленное соглашение об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Документ подписали статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов и замминистра финансов Малайзии Лим... читать дальше

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ООО "КНС Групп" (бренд Yadro) планирует занять 10-15% российского рынка планшетных ПК среднего ценового сегмента (порядка 40 тыс. рублей) и намерен инвестировать в развитие направления пользовательских устройств (бренд Kvadra) 10 млрд рублей, заявил "Интерфаксу" гендиректор... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,84 пункта (0,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3496,1 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,87 пункта (0,238%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,87 пункта (0,238%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО составила 13 млрд рублей, что на 10,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Аналитики прогнозировали снижение чистой прибыли банка... Аналитики прогнозировали снижение чистой прибыли банка... читать дальше

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Цены на новостройки в крупных городах Китая в апреле снизились по итогам 10-го месяца подряд на фоне сокращения продаж, а также инвестиций в недвижимость. Согласно отчету Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, цены на новое жилье в 70 крупнейших городах... Согласно отчету Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, цены на новое жилье в 70 крупнейших городах... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в зеленой зоне на фоне восстановления нефти и в ожидании свежих новостей с форума РФ-КНР. Европейские фондовые индикаторы снизились вчера с многолетних максимумов. Европейские фондовые индикаторы снизились вчера с многолетних максимумов. Американские фондовые индексы завершили четверг снижением,... Американские фондовые индексы завершили четверг снижением,... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,83/93,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 50 коп., Cредний курс продажи...

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Банк России продал валюту расчетами 16 мая на 6,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 652,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Американская Applied Materials, один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, увеличила чистую прибыль во 2-м фи квартале на 9%, выручка компании почти не изменилась, но оказалась лучше ожиданий рынка. Как говорится в пресс-релизе компании,... Как говорится в пресс-релизе компании,... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 мая составили по Российской Федерации 4533,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4291,7 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Китайская страховая компания Ping An Insurance изучает варианты сокращения доли в британском банке HSBC Holdings Plc, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Ранее в этом месяце Ping An продала акции HSBC на $50 млн, сократив долю в банке до 7,98% с... Ранее в этом месяце Ping An продала акции HSBC на $50 млн, сократив долю в банке до 7,98% с... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику, исключением являются рынки материкового Китая и Гонконга. Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого... Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого... читать дальше

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7 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-710 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Руководителям Федеральной резервной системы (ФРС) необходимо больше подтверждений спада инфляции в США, чтобы быть уверенными в том, что она движется к целевому показателю ЦБ в 2%, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет... читать дальше

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