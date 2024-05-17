17 мая 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|апрель 2024
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|апрель 2024
Это автоматическое сообщение.
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17 мая 2024 года 10:40
Россия и Малайзия подписали обновленное соглашение об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Документ подписали статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов и замминистра финансов Малайзии Лим... читать дальше
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17 мая 2024 года 10:31
ООО "КНС Групп" (бренд Yadro) планирует занять 10-15% российского рынка планшетных ПК среднего ценового сегмента (порядка 40 тыс. рублей) и намерен инвестировать в развитие направления пользовательских устройств (бренд Kvadra) 10 млрд рублей, заявил "Интерфаксу" гендиректор... читать дальше
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17 мая 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,84 пункта (0,282%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3496,1 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,87 пункта (0,238%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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17 мая 2024 года 10:21
По итогам 1-го квартала чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО составила 13 млрд рублей, что на 10,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации.
Аналитики прогнозировали снижение чистой прибыли банка... читать дальше
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17 мая 2024 года 10:12
Цены на новостройки в крупных городах Китая в апреле снизились по итогам 10-го месяца подряд на фоне сокращения продаж, а также инвестиций в недвижимость.
Согласно отчету Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, цены на новое жилье в 70 крупнейших городах... читать дальше
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17 мая 2024 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в зеленой зоне на фоне восстановления нефти и в ожидании свежих новостей с форума РФ-КНР.
Европейские фондовые индикаторы снизились вчера с многолетних максимумов.
Американские фондовые индексы завершили четверг снижением,... читать дальше
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17 мая 2024 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,83/93,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 50 коп., Cредний курс продажи...
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17 мая 2024 года 09:57
Банк России продал валюту расчетами 16 мая на 6,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше
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17 мая 2024 года 09:50
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 652,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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17 мая 2024 года 09:49
Американская Applied Materials, один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, увеличила чистую прибыль во 2-м фи квартале на 9%, выручка компании почти не изменилась, но оказалась лучше ожиданий рынка.
Как говорится в пресс-релизе компании,... читать дальше
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17 мая 2024 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 мая составили по Российской Федерации 4533,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4291,7 млрд руб.
На начало... читать дальше
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17 мая 2024 года 09:15
Китайская страховая компания Ping An Insurance изучает варианты сокращения доли в британском банке HSBC Holdings Plc, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Ранее в этом месяце Ping An продала акции HSBC на $50 млн, сократив долю в банке до 7,98% с... читать дальше
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17 мая 2024 года 09:07
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику, исключением являются рынки материкового Китая и Гонконга.
Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого... читать дальше
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17 мая 2024 года 09:03
7 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-710 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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17 мая 2024 года 09:00
Руководителям Федеральной резервной системы (ФРС) необходимо больше подтверждений спада инфляции в США, чтобы быть уверенными в том, что она движется к целевому показателю ЦБ в 2%, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта... читать дальше
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17 мая 2024 года 08:53
В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет... читать дальше
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