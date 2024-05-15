15 мая 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|апрель 2024
|12:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|I квартал 2024
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|март 2024
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|апрель 2024
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|май 2024
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|апрель 2024
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|март 2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 мая
Это автоматическое сообщение.
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15 мая 2024 года 15:56
РФ в январе-марте этого года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $10,4 млрд, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($11,1 млрд), сообщается в материалах ФТС.
Импорт этой продукции снизился... читать дальше
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15 мая 2024 года 15:47
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует ускорение темпов роста ВВП развивающихся рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и Северной Африки в 2024 году до 3% по сравнению с 2,5% в прошлом году, несмотря на проблемы, вызванные глобальной геополитической... читать дальше
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15 мая 2024 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 8,61 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 91,2573 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
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15 мая 2024 года 15:41
Серийное производство автомобилей Lada Largus с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), которые ранее выпускались в Тольятти, стартовало в среду на ижевском заводе "АвтоВАЗа" (ООО "Лада Ижевск"), передал корреспондент "Интерфакса".
Первыми автомобилями, сошедшими с... читать дальше
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15 мая 2024 года 15:35
Внешнеторговое сальдо РФ в январе-марте 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 13,3% и составило $38,3 млрд, следует из опубликованных в среду данных Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту.
В том числе экспорт товаров из РФ,... читать дальше
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15 мая 2024 года 15:30
В четверг, 16 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,36 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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15 мая 2024 года 15:30
В четверг, 16 мая, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 2,67 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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15 мая 2024 года 15:30
В Госдуму внесён законопроект о дополнительных гарантиях защиты прав работников предприятий и организаций.
Соответствующий документ (625769-8), авторами которого стали представители "Единой России", в том числе председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и... читать дальше
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15 мая 2024 года 15:22
Объемы валютных трансграничных нетто-переводов средств физических лиц в 1-м квартале 2024 года снизились по сравнению с 4-м кварталом 2023 г. на $388 млн, до $5,13 млрд, доля валют дружественных стран почти не изменилась и составила 16%, сообщается в докладе Банка России "Обзор... читать дальше
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15 мая 2024 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,16 коп. и составил 98,7955 руб.
Минимальный курс евро составил 98,5 руб., максимальный - 98,995 руб. Было заключено 6402 сделки. Объем торгов составил 20335,78 млн...
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15 мая 2024 года 15:07
Совет директоров "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) рекомендовал дивиденды за 2023 год: 12,29 рубля на привилегированную акцию, 0,85 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания.
Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются 18 июля 2024 года.
Как... читать дальше
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15 мая 2024 года 15:00
Объем внешней торговли (импорт плюс экспорт) сельскохозяйственной продукцией в Европейском союзе (ЕС) в 2023 году сократился на 3,2% - до 410,9 млрд евро по сравнению с 424,4 млрд евро годом ранее, согласно данным статистического управления ЕС.
Экспорт составил 228,6... читать дальше
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15 мая 2024 года 14:55
Цены на нефть перешли к снижению днем в среду после публикации слабого прогноза спроса на нефть.
Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:34 мск подешевели на $0,47 (0,57%), до $81,91 за баррель.
Фьючерсы на WTI на июнь на... читать дальше
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15 мая 2024 года 14:52
Правительство РФ в целом учло пожелания бизнеса при принятии решения о продлении действия указа по обязательной репатриации и продаже части валютной выручки, этот механизм можно было бы еще немного либерализовать, но, скорее всего, необходимость в его применении отпадет уже к... читать дальше
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15 мая 2024 года 14:46
Розничные инвесторы в апреле второй месяц подряд были нетто-продавцами акций на российском рынке, однако сам показатель нетто-продаж сильно сократился по отношению к марту, когда такой баланс сложился впервые с ноября 2022 г., говорится в докладе Банка России "Обзор рисков... читать дальше
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15 мая 2024 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,7 пункта (0,049%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3465,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3476,17 (+0,35%) пункта, минимальное - 3464,88 (+0,03%)... читать дальше
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