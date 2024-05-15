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РФ в январе-марте этого года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $10,4 млрд, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($11,1 млрд), сообщается в материалах ФТС. Импорт этой продукции снизился... Импорт этой продукции снизился... читать дальше

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует ускорение темпов роста ВВП развивающихся рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и Северной Африки в 2024 году до 3% по сравнению с 2,5% в прошлом году, несмотря на проблемы, вызванные глобальной геополитической... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 8,61 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 91,2573 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Серийное производство автомобилей Lada Largus с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), которые ранее выпускались в Тольятти, стартовало в среду на ижевском заводе "АвтоВАЗа" (ООО "Лада Ижевск"), передал корреспондент "Интерфакса". Первыми автомобилями, сошедшими с... Первыми автомобилями, сошедшими с... читать дальше

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Внешнеторговое сальдо РФ в январе-марте 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 13,3% и составило $38,3 млрд, следует из опубликованных в среду данных Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту. В том числе экспорт товаров из РФ,... В том числе экспорт товаров из РФ,... читать дальше

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В четверг, 16 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,36 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 16 мая, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 2,67 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В Госдуму внесён законопроект о дополнительных гарантиях защиты прав работников предприятий и организаций. Соответствующий документ (625769-8), авторами которого стали представители "Единой России", в том числе председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и... Соответствующий документ (625769-8), авторами которого стали представители "Единой России", в том числе председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и... читать дальше

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Объемы валютных трансграничных нетто-переводов средств физических лиц в 1-м квартале 2024 года снизились по сравнению с 4-м кварталом 2023 г. на $388 млн, до $5,13 млрд, доля валют дружественных стран почти не изменилась и составила 16%, сообщается в докладе Банка России "Обзор... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,16 коп. и составил 98,7955 руб. Минимальный курс евро составил 98,5 руб., максимальный - 98,995 руб. Было заключено 6402 сделки. Объем торгов составил 20335,78 млн... Минимальный курс евро составил 98,5 руб., максимальный - 98,995 руб. Было заключено 6402 сделки. Объем торгов составил 20335,78 млн...

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Совет директоров "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) рекомендовал дивиденды за 2023 год: 12,29 рубля на привилегированную акцию, 0,85 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются 18 июля 2024 года. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются 18 июля 2024 года. Как... Как... читать дальше

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Объем внешней торговли (импорт плюс экспорт) сельскохозяйственной продукцией в Европейском союзе (ЕС) в 2023 году сократился на 3,2% - до 410,9 млрд евро по сравнению с 424,4 млрд евро годом ранее, согласно данным статистического управления ЕС. Экспорт составил 228,6... Экспорт составил 228,6... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению днем в среду после публикации слабого прогноза спроса на нефть. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:34 мск подешевели на $0,47 (0,57%), до $81,91 за баррель. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:34 мск подешевели на $0,47 (0,57%), до $81,91 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на... Фьючерсы на WTI на июнь на... читать дальше

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Правительство РФ в целом учло пожелания бизнеса при принятии решения о продлении действия указа по обязательной репатриации и продаже части валютной выручки, этот механизм можно было бы еще немного либерализовать, но, скорее всего, необходимость в его применении отпадет уже к... читать дальше

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Розничные инвесторы в апреле второй месяц подряд были нетто-продавцами акций на российском рынке, однако сам показатель нетто-продаж сильно сократился по отношению к марту, когда такой баланс сложился впервые с ноября 2022 г., говорится в докладе Банка России "Обзор рисков... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,7 пункта (0,049%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3465,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3476,17 (+0,35%) пункта, минимальное - 3464,88 (+0,03%)... читать дальше

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