ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 мая в размере 91,3591 руб., евро - 98,6682 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 98,6682 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,04 коп.

15 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 91,3591 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,39 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 64128,493 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 201,752 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,55 коп. и составил 90,9271 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,72 руб., максимальный - 91,2325 руб. Было заключено 22117 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 90,72 руб., максимальный - 91,2325 руб. Было заключено 22117 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,49 коп. и составил 98,8786 руб. Минимальный курс евро составил 98,65 руб., максимальный - 99,185 руб. Было заключено 11872 сделки. Объем торгов составил 29086,83 млн... Минимальный курс евро составил 98,65 руб., максимальный - 99,185 руб. Было заключено 11872 сделки. Объем торгов составил 29086,83 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,09 коп. и составил 12,5827 руб. Минимальный курс юаня составил 12,552 руб., максимальный - 12,605 руб. Было заключено 54347 сделок. Объем торгов составил 106537,68... Минимальный курс юаня составил 12,552 руб., максимальный - 12,605 руб. Было заключено 54347 сделок. Объем торгов составил 106537,68...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, и завершил четверг в мажоре. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,45% и составил 3486,26 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,45% и составил 3486,26 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,62% - до 1207,94 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,62% - до 1207,94 пункта. Европейские фондовые... Европейские фондовые... читать дальше

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Литва, которая в прошлом году ввела сроком на два года специальный налог на сверхдоходы банков, так называемый "взнос солидарности", может продлить его действие на 2025 год и далее. Эти доходы литовские власти думают направить на финансирование обороны. Литовский... Литовский... читать дальше

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В торговых отношениях России и Китая есть небольшие сложности, вызванные происками недоброжелателей, но они преодолимы, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин. "Есть какие-то мелкие проблемы, есть происки западных злопыхателей, как говорится, но... "Есть какие-то мелкие проблемы, есть происки западных злопыхателей, как говорится, но... читать дальше

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Банк "Зенит" в 1-м квартале 2024 года получил 174,1 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 7,5 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается в отчетности кредитной организации. "Зенит" за квартал получил доход в размере 11,3 млн рублей от... "Зенит" за квартал получил доход в размере 11,3 млн рублей от... читать дальше

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Россия в 1-мквартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на треть увеличила экспорт рыбной продукции в Китай, до 274,4 тыс. тонн, сообщает Росрыболовство. "КНР является ключевым потребителем российской рыбной продукции: на его долю приходится... "КНР является ключевым потребителем российской рыбной продукции: на его долю приходится... читать дальше

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Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил отметку 40 тыс. пунктов. Если по итогам торгов он сможет удержаться на рекордном уровне, это станет психологически важной вехой для рынка, отмечает MarketWatch. "Преодоление барьера в... "Преодоление барьера в... читать дальше

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Цены на нефть повышаются вечеромв ходе торгов, но остаются в узком диапазоне. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 мск составила $83,25 за баррель, что на $0,5 (0,6%) выше, чем на закрытие предыдущей... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 мск составила $83,25 за баррель, что на $0,5 (0,6%) выше, чем на закрытие предыдущей... читать дальше

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Банку Англии необходимо получить больше свидетельств ослабления ценового давления в Великобритании, прежде чем он начнет снижать базовую процентную ставку, заявила член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) британского ЦБ Меган Грин. Банк Англии удерживает ставку... Банк Англии удерживает ставку... читать дальше

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Сургутнефтегазбанк в январе-марте 2024 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 1,26 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности кредитной организации. Чистый процентный доход банка до вычета резервов за... Чистый процентный доход банка до вычета резервов за... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31,61 коп. и составил 90,9137 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,68 руб., максимальный - 91,2 руб. Было заключено 6438 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 90,68 руб., максимальный - 91,2 руб. Было заключено 6438 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,68 коп. и составил 12,5779 руб. Минимальный курс юаня составил 12,547 руб., максимальный - 12,6 руб. Было заключено 25603 сделки. Объем торгов составил 75910,06 млн... Минимальный курс юаня составил 12,547 руб., максимальный - 12,6 руб. Было заключено 25603 сделки. Объем торгов составил 75910,06 млн...

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В январе-апреле т.г. положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ составило $31,7 млрд, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $15,6 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной... читать дальше

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