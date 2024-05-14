.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 мая в размере 91,3591 руб.
.
14 мая 2024 года 16:09
ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 мая в размере 91,3591 руб.
|0
14 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 91,3591 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,39 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 мая 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 мая выросла на 0,02% и составила 63924,724 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63924,724 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 11,240 млрд руб., или на...
.14 мая 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,04 коп. и составил 12,6012 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5585 руб., максимальный - 12,627 руб. Была заключена 50471 сделка. Объем торгов составил 116763,25...
.14 мая 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32,26 коп. и составил 91,3434 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,145 руб., максимальный - 91,6475 руб. Было заключено 19019 сделок. Объем торгов... читать дальше
.14 мая 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18,48 коп. и составил 98,6999 руб. Минимальный курс евро составил 98,36 руб., максимальный - 99,1125 руб. Было заключено 12785 сделок. Объем торгов составил 31995,56...
.14 мая 2024 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги небольшим ростом на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок после выхода статистики по производственной инфляции в США, совпавшей с прогнозами; фактором давления выступили просевшие цены на нефть. В Азии сегодня наблюдалась... читать дальше
.14 мая 2024 года 18:47
Совокупная задолженность домохозяйств США в первом квартале увеличилась на 1,1% (на $184 млрд) относительно предыдущих трех месяцев и достигла рекордных $17,69 трлн, говорится в сообщении Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. За год сумма долга выросла на $398... читать дальше
.14 мая 2024 года 18:39
Несколько крупных стран ОПЕК+ просят повысить уровни своей разрешенной добычи нефти на 2025 год, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. "После ожесточенных дебатов по этому вопросу в прошлом году, которые в конечном итоге привели к выходу Анголы, альянс... читать дальше
.14 мая 2024 года 18:30
Инфляция в США в ближайшие месяцы будет замедляться, прогнозирует председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. "Я ожидаю замедления инфляции", - сказал он в ходе дискуссии в рамках годового собрания нидерландской Ассоциации иностранных банкиров (Foreign... читать дальше
.14 мая 2024 года 18:22
Решетников допускает дальнейшее снижение безработицы, но это будет нести для экономики скорее негативный эффект
Безработица в РФ может продолжить снижение, но оно будет нести для российской экономики скорее негативный эффект, учитывая, что показатель уже находится на достаточно низком уровне, заявил Максим Решетников, чья кандидатура на пост министра экономического развития в новом... читать дальше
.14 мая 2024 года 18:12
Минцифры предлагает вернуться к идее установления монополии "Почты России" на доступ к почтовым ящикам
Минцифры РФ предлагает вернуться к идее установления монополии "Почты России" на доступ к почтовым ящикам, что позволит компании получить дополнительные доходы и удерживать низкие тарифы на социально значимые услуги, заявил Максут Шадаев, чью кандидатуру на пост главы... читать дальше
.14 мая 2024 года 18:02
Министерство финансов России 15 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 и ОФЗ-ПД серии 26226 в объеме 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный... читать дальше
.14 мая 2024 года 18:01
Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем уже превышает 90%, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай. "Очень важно отметить, что увеличивается доля расчетов в... читать дальше
.14 мая 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 36,89 коп. и составил 91,3323 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,1075 руб., максимальный - 91,6225 руб. Было заключено 5448 сделок. Объем торгов... читать дальше
.14 мая 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,20 коп. и составил 12,594 руб. Минимальный курс юаня составил 12,553 руб., максимальный - 12,623 руб. Было заключено 14982 сделки. Объем торгов составил 42879,62 млн...
.14 мая 2024 года 17:53
Денежная база РФ в широком определении в апреле 2024 года увеличилась на 261,9 млрд рублей, или на 1,0%, до 26 трлн 638,6 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России. Годовые темпы роста денежной базы на 1 мая 2024 года ускорились до 16,7% с 10,9% на 1... читать дальше
.14 мая 2024 года 17:40
Совет Федерации назначил Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты РФ. Ранее его кандидатуру внес в СФ президент России. Глава государства выбрал Ковальчука из списка кандидатов на должность председателя СП, составленного сенаторами. В нем было еще две... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.